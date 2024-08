close info Zdroj: Jan Škrle zoom_in Takto slavili fotbalisté Bavorova po utkání ve Střelských Hošticích postup do I.A třídy (6. ligy).Neskutečný obrat zaznamenali fotbalisté Sokola Bavorov. Jednu sezonu byl tým pomalu odepisovaný na sestup do okresu a v té další zářil v I.B třídě. Změny v klubu zkrátka znamenaly i velký výkonnostní obrat.

Co se tedy v Bavorově mezi těmito sezonami událo? „Moc nás sezona 2022/23 mrzela, sestup byl až moc blízko. Bylo to celkově špatné jak v klubu, tak mezi hráči. Ale mohu říci, že jsme se všichni snažili I.B třídu zachránit, což se nakonec podařilo. Sešel jsem se s Jirkou Fundou, který byl nakloněný k tomu, aby se k nám vrátil. Je to velký srdcař a chce vždy udělat maximum. A tím to všechno vzniklo. Spojili jsme se, dali hlavy dohromady a nastartovali něco, v co jsme doufali. A ve finále to v další sezoně krásně vyšlo na postup,“ vrátil se k přelomovému období předseda fotbalového Sokola Bavorov Josef Blažíček.

Předseda neskrýval velkou radost ze skvělé sezony. „Je to nádherný pocit a já z toho mám vždycky úplně husí kůži. A je to všechno díky klukům, kteří se do toho zapojili. Dneska už vlastně i vedení, všechno to směřuje k tomu, aby šlo všechno kupředu a na vyšší úroveň. Mám z toho neskutečnou radost,“ chválil atmosféru v klubu předseda a doplnil k Jiřímu Fundovi: „Jirka je obrovský tahoun a velký srdcař a ti kluci za ním jdou. A postup je výsledkem toho všeho.“

Nejzkušenějším hráčem Sokola Bavorov je Jiří Funda, který zdvihl ten pomyslný prapor a dal dohromady tým, který v uplynulé sezoně jasně vyhrál I.B třídu. „První myšlenka na restart fotbalu v Bavorově přišla, když Pepa Blažíček převzal předsednický post a já jsem se s ním domluvil, že oslovím kluky a zkusíme fotbal v Bavorově pozvednout. Slíbil jsem, že když zachrání B třídu, tak se vrátím do Bavorova. A ti kluci se semkli a zase to zachránili. Dva roky za sebou to prostě zachránili silou vůle a jenom tím bavorovským srdcem. Tímto bych chtěl poděkovat hlavně Dominikovi Foltovi, svému bráchovi, Davidovi Řezáčovi, Matějovi Polanskému a celé té základní ose. Já jim to chtěl trošku vrátit tím, že se do Bavorova vrátím,“ vrátil se o nějaký čas zpět Jiří Funda.

A podařilo se mu navíc do Bavorova dostat taková jména jako například kanonýra Jakuba Varyše či technického záložníka Rosťu Tomka. „S Kubou to byla vlastně náhoda. Potkali jsme se ve Vodňanech před kebabem, řekl jsem mu, že se vracím do Bavorova a na to konto on sem přestoupil. Rosťa Tomek je můj nejlepší kamarád z mládí. Zeptal jsem se ho, zda by mi nechtěl pomoct a on přišel. Za to mu patří obrovský dík a jsem rád, že jsem ve své fotbalové kariéře takové kamarády potkal a jsou tady v Bavorově,“ dodal k velkým posilám Jiří Funda.

Bavorov začal hrát líbivý kombinační fotbal, což láká i diváky. „Tomu přispělo i to, že se sem vrátili bavorovští odchovanci jako například Dan Šubů či Venca Fundů. Bavorovských odchovanců je tam více a já doufám, že se budou vracet i další. A stále mám ještě z fotbalové kariéry hodně kamarádů, kteří se sem jezdí podívat a myslím si, že nás posílí. Hlavně moje kamarádská báze pomáhá tomu, že sem pak chodí tito skvělí lidé,“ doplnil Jiří Funda.

Jeho slova naznačují, že se můžeme v Bavorově těšit i na další zvučná jména. „Posily se připravují a nějaké už jsou hotové. Myslím si, že se tady bude hrát kombinační fotbal a pro nás to bude lepší, protože máme dobré fotbalisty. Přicházejí čtyři lidé. Jedním je odchovanec Venca Kulík, který prošel i Pískem. Druhý je gólman Lukáš Coufal, můj nejlepší kamarád od deseti let, který nyní chytal v Prachaticích. Třetí je Eduard Košek, který přichází ze strakonického Junioru. Další posilou je Jakub Křiváček. Až do dorostu hrál v Dynamu, pak si zahrál kraj na Hluboké, tři roky v béčku Dynama a k nám přichází po pěti letech v Rakousku,“ hovořil o posilách Jiří Funda a dodal s úsměvem: „Jak jsem říkal klukům, budu spokojen, když postoupíme do kraje. Ambice jsou veliké, i když nevím, zda reálné, ale chci, aby tu zůstala parta super lidí. Aby to fungovalo, vraceli se odchovanci. Abychom to hráli s odchovanci a já pak přivedu pár lidí, se kterými mám výborné vztahy z mé bývalé fotbalové kariéry.“

Jako správný fotbalový fanda se prakticky pokaždé, když to jde, objeví na fotbale v Bavorově i starosta Petr Šafránek. „Kluci mi udělali v této sezoně obrovskou radost, jsem na ně moc pyšný. Udělali tady velký kus práce. Držím jim palce, ať se jim daří i ve vyšší soutěži,“ vzkázal fotbalistům bavorovský starosta.