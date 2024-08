/FOTOGALERIE/ Strakonická Odbočka přátel fotbalové Slavie Praha vyrazila na další duel svého týmu v Chance lize. S Teplicemi to bylo drama až do konce.

Strakoničtí na zápas 5. kola první fotbalové ligy vyrazili dvěma tranzity a osobákem. Před zápasem předseda představenstva Jaroslav Tvrdík předal peněžitý dar dvěma postiženým občanům. Tribuna sever vystavila nádherné choreo jako vzpomínku na okupaci spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, vzpomněli jsme si zemřelého herce Rudolfa Jelínka, příznivce Slavia Praha a pak celý stadion zazpíval naší státní hymnu.

První poločas přinesl celkem nezajímavou hru, přestože si Teplice nevytvořily žádnou šanci, tak my jsme branku vážně neohrozili. Říkal jsem si, že by bylo v poločase třeba vystřídat několik hráčů, bohužel k tomu nedošlo. Až po obdržené brance v 57. minutě přišli na hřiště čtyři čerství hráči a bylo to hned znát a nakonec jsme výsledek obrátili na naší stranu a 3 body jsou doma.

SK Slavia Praha - FK Teplice 2:1 (0:0)

Branky: 81. Oscar, 86. Zafeiris - 57. Gning. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Mokrusch - Rouček (video). Žluté: Diouf, Douděra, Houštecký (asistent trenéra) - Cykalo, Gning, Jukl, Zsigmond, Emmer, Svatek, Frťala (trenér), Prášil, Rezek (oba asistenti trenéra). Diváci: 18.021.

Sestavy - Slavia: Kinský - Prebsl, Ogbu, Zima (60. Vorlický) - Douděra, Ševčík (60. Zafeiris), Oscar, Bořil - Jurásek (60. Diouf), Jurečka (74. Provod) - Chytil (60. Chorý). Trenér: Jindřich Trpišovský. Teplice: Němeček - Cykalo, Kričfaluši, Mičevič - Bílek (63. Beránek), Jukl, Trubač (76. Zsigmond), Harušťák - Radosta (46. Havelka), Vachoušek (46. Svatek), Gning (65. Emmer). Trenér: Frťala.

Autor: Jan Malířský