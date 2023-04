Říká se, že když dá tým pět branek, nemůže již ztratit body. Balvani vedli 2:0, 3:2, 5:3, přesto nakonec dva body ztratili. „V první polovině sezony jsme s béčkem Oseka vysoko prohráli, tentokrát se nám zápas povedl. Vedli jsme dvakrát o dva góly, ale po nějakých deseti minutách druhé půle dostal Láďa Kubovec červenou. Hráli jsme o deseti, soupeř hodně tlačil a bylo nad naše síly vedení udržet. Už jsme byli vyčerpaní a Osek to srovnal,“ vrátil se k utkání Marian Gramblička a dodal: „Bod s Osekem B se počítá, ale podle průběhu zápasu nás to mrzelo. Tentokrát bylo na vítězství. Škoda té červené. Navíc jsme si prakticky dali dva hloupé vlastní góly.“

Marian Gramblička dával nejprve gól z penalty a chvíli nato ze hry. Nejlepším kanonýrem soutěže je jeho spoluhráč Zdeněk Svoboda, takže by se dalo čekat, že na penaltu půjde on. Navíc za stavu 0:0. „Byli jsme domluveni, pokud se na penaltu nebude Zdeněk cítit, tak ji půjdu kopat já. Zdeněk byl faulovaný, a tak jsem na ni šel. Jak se říká, faulovaný hráč by penaltu kopat neměl, tak mi ji přenechal,“ popsal dění kolem penalty její exekutor a doplnil: „Zdeněk mi namazal i na druhou branku. Má na ní svůj velký díl. Penaltu jsem kopnul do protipohybu gólmana a druhý gól prakticky doklepával do prázdné."

Balvanům se v předchozích sezonách až tolik nedařilo, v té současné jsou v klidném středu tabulky. „Fotbal si užíváme. Chodí nám stálá sestava, takže se sehráváme. V předchozích sezonách jsme to různě lepili a hrál, kdo přišel. V současné sezoně se nám docela daří. Je to tím, že začali všichni pravidelně chodit. Je to pak o něčem jiné, je větší pohoda, dobrá parta,“ pochvaloval si Marian Gramblička aktuální stav v týmu.

Kádr Balvanů tvoří z drtivé většiny starší hráči, kteří si jdou zahrát pro zábavu, ale samozřejmě s tím, že chtějí vyhrát. „Je to tak. Náš věkový průměr je kolem čtyřiceti let. Máme tam pár mladíků, ale hlavně je to o tom, že máme všichni fotbal rádi a bavíme se při něm,“ doplnil střelec fotbalového víkendu.

Zdroj: Deník