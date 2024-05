Když jsem šel do Strakonic, tak jsem se nechal z Oseka i přeregistrovat. Chtěl jsem si občas zaběhat a zahrát si případně i za béčko. A také s výhledem na to, že bych si ještě mohl někdy zahrát se synem, což byl můj sen. Říkal jsem si, že je nejvyšší čas. Ne kvůli němu, ale spíše kvůli sobě. Na podzim mi to nějak nevyšlo, protože když jsem v Německu, nemám moc času. A bez tréninku bych tam stejně nešel. No a teď jsem si řekl, že je třeba pomoci. Posledních čtrnáct dní se snažíme ve vedení klubu dát béčko více dohromady, aby zabojovalo o záchranu. Na zápase byli i trenéři áčka, vedení klubu. Chtěli jsme to prostě celkově zkvalitnit a podpořit kluky na hřišti.

Jak se to semlelo, že jsi teď nastoupil? Bylo to proto, že jsi chtěl pomoci béčku v boji o záchranu?

Uprostřed Václav Mrkvička I., vpravo Václav II. a vlevo Václav III. S nimi osmiletá dcera Václava II. Šarlota.Zdroj: Jan ŠkrleZkušený Václav Mrkvička starší (letos oslaví 45 let) se v dresu Junioru Strakonice objevil na hřišti poprvé v novodobé historii klubu. „Snem každého táty fotbalisty je si zahrát se synem v jednom týmu. Vašek (za pár dní oslaví 17. narozeniny - pozn. autora) je v mladším dorostu, za béčko chlapů nastupuje a byla to příležitost, jak si to splnit,“ uvedl s úsměvem Václav otec, který současně působí i ve vedení strakonického Junioru.

Zrovna jste hráli s lídrem tabulky, takže nic jednoduchého

V úterý jsem šel na trénink a rozhodl se, že půjdu v neděli pomoci. Řekl jsem trenérovi, že na zápas jdu a že je to jen na něm, kdy mě tam postaví. Samozřejmě jsem věděl, že tam bude i syn, takže jsem předpokládal, že si spolu zahrajeme. Nebylo to tak, že bych řekl: „Teď si jdeme oba zahrát, tak nás tam napiš.“ Představoval bych si na zahrání s ním spíše lehčí zápas. Kdybychom vedli 5:0 a mohli si přihrávat a kombinovat. Ale bylo to ovlivněno tím, že jsme hráli s prvním týmem v tabulce. Šel jsem tam na konci na necelých patnáct minut. Šlo spíše o udržení výsledku, takže jsem šel dopředu, podržet míč a nechat se faulovat, abychom byli u míče. Takže jsme se k nějaké kombinaci s Vaškem moc nedostali. Tak snad jindy.

Václav Mrkvička se sešel na hřišti v dresu Junioru Strakonice B se synem Václavem.Zdroj: Jan ŠkrleKdyž to vezmeš, tak se na jaře béčku výsledkově nedaří. Herně to nebylo špatné, ale výsledky nevycházely. A teď se vám podařilo vyhrát proti lídrovi tabulky. Je to tím, že se mužstvo více semklo a bylo tam více bojovnosti?

Na podzim se udělalo 18 bodů a nikdo nepředpokládal, že s prakticky stejnou sestavou bude jaro špatné. Neříkám herně, ale výsledkově určitě. Prohráli jsme pětkrát v řadě a paradoxně jsme udělali čtyři body proti prvnímu a druhému týmu. A to jsme ještě s Hošticemi dostali vyrovnávací gól v nastavení. Takže jsme měli na to udělat šest bodů proti prvním dvěma v tabulce. Ale už to muselo přijít. Možná se konečně sešla sestava. Prostě to tak vyplynulo, že to vyšlo až teď. Doufám, že to bude pokračovat.

Béčko Junioru začalo cestu za záchranou výhrou nad lídrem z Bavorova

Odehraješ s béčkem i zbytek sezony?

Určitě. Není to tak, že by ta čtvrthodinka byla jen jednorázová věc. Navíc chceme zapojit kluky z áčka, když to půjde, i nadějné dorostence, kteří mají co nabídnout. Já chci alespoň jednou týdně trénovat a když to čas dovolí, o víkendu jim pomoci. Možná moje přítomnost něco změnila. Možná se kluci snažili více, nebo tomu dali větší zodpovědnost, když vidí, že je v tom oddíl nenechá.

Bylo by asi škoda, kdyby béčko spadlo, když se nyní daří prvnímu týmu.

To by bylo opravdu špatné, ale může se to stát. Ale pro systém práce v klubu by to bylo špatné. Potřebujeme, aby se hlavně mladí kluci otloukali v co nejtěžších zápasech a byli pak připraveni pro áčko.