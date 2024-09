My se na zápas s Roudným připravovali celý týden. Víceméně už mi přišlo od minulého zápasu, že to máme v hlavách. Minulý týden jsme prohráli venku a chtěli jsme to napravit před domácím publikem. Přišlo hodně lidí a jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body. Skvělý pocit.

close info Zdroj: Jan Škrle zoom_in Strakonický Karel Krejčí po utkání s Roudným.Když po pár minutách druhé půle Roudné na Křemelce srovnalo na 1:1 všem ztuhla krev v žilách. Po pár minutách to však vzal na sebe domácí kanonýr Karel Krejčí a poslal domácí znovu do vedení. Trochu netradičně. Rohový kop z levé strany zakroutil pravačkou na přední tyč a gólman si balon srazil do brány. A před gólem na 3:1 poslal Karel Krejčí finální přihrávku na Lukáše Bálka, který uklidil míč podél brankáře do sítě.

Bylo to jednak hodně běhavé a jednak jste tam na sebe měl dva stopery, kteří byli pomalu o hlavu vyšší než Vy. Jak se proti takovým typům hrálo?

Bylo to složité. Hráli na mě osobně, vždycky byl minimálně jeden u mě. Bylo to o tom, jestli uhrajeme balony vepředu, jestli je tam udržíme a jestli je také vybrejkujeme. Oni měli asi územní převahu a my jsme byli podle mě v zápase o něco nebezpečnější.

V prvním poločase jste měli několik rohů, ale všechny byly kopané na hranu malého vápna a podobně. Pak jste si to v druhé půli vzal a napálil to na tyč. Přemýšlel jste o tom, že to tam kopnete?

My to máme secvičené, že to budu kopat do brány. Spíš bych řekl, že ty první dva rohy nám nevyšly, nebo že to nemělo tu správnou razanci. Ten gól, tak by se to mělo kopat. Spíš ty první dva rohy byly špatně kopnuté.

Vláďa Uher se tam k tomu ještě tlačil, takže kdyby si to tam nesrazil gólman, tak by to hrál asi on.

Je to secvičené. Děláme to, máme různé druhy signálů a jeden z nich je tento do brány.

U třetího gólu jste byl v podstatě také. Vy jste to tam krásně namazal Lukášovi Bálkovi a on už šel ze strany na bránu. Počítal jste s přihrávkou, již když jste přebíral míč?

On si Bális zařval a ti dva stopeři se zase chytli na můj pohyb. Lukáš tam byl sám a skvěle to zakončil.

Takže po minulém týdnu, kdy to nevyšlo, by se mělo najet na správnou vlnu.

Doufám, že nám to s těmi týmy, které budou hrát nahoře, půjde a budeme mít lepší vzájemné zápasy. Pak je to o tom, jestli zvládneme ty obranné bloky.

Tentokrát Roudné chtělo hrát fotbal a vám to více vyhovovalo.

Myslím, že tyhle zápasy nám budou možná sedět o něco víc než ty, kdy si soupeř stoupne před vápno a brání v deseti lidech. To je pak pro nás složitější.