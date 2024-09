V Blatné padl úvodní gól po rohovém kopu. Takže taková ta klasika, roh – hlava – gól? „Bylo to přesně tak. Předtím jsem tam měl takové dvě střely, kdy jsem si říkal, že tam mohly skončit a nakonec to byla klasika z rohového kopu. David Zoubek to zatočil hezky na zadní tyč a hlavou jsem to už jenom poklepával do brány,“ popsal svůj brankový počin Karel.

Když se probereme statistikami, tak v tomto ročníku je to pro Karla Cibulku první gól. V tom minulém, kdy hrály Katovice divizi, nedal z pozice stopera či obránce žádný. „Kdy jsem dal poslední mistrovský gól? No tak teď si vůbec nevzpomenu. Kdybych se podíval do deníku svého táty, tak bych to našel. Nějaký divizní tam padl v Katovicích, ale vůbec nevím, kdy to bylo. Určitě to bylo před mojí hráčskou pauzou. V minulé sezoně jsem nastoupil na výpomoc jen na pár zápasů,“ zavzpomínal Karel Cibulka.

Zkušený hráč nastupoval poslední roky na pozici stopera či krajního obránce. Pokud tedy gól, tak se dá čekat právě takový. „Já jsem ale hrál tentokrát střední zálohu, protože po nějakých těch přátelských zápasech si mě vzal trenér Michal Brabec stranou a dohodli jsme se, že to takhle zkusíme,“ popsal změnu v rozestavení Karel Cibulka a doplnil: „Na stoperu hrál Tomáš Hajdušek s Ondrou Koutským a já jsem hrál střední zálohu, takže tentokrát už nějaké šance i byly. Nebylo to jenom na standardku do vápna."

Karla Cibulku znají fanoušci opravdu jako stopera. Jak se mu tedy hrálo ve středu zálohy, kde je to přeci jenom běhavější? „Ještě ve Strakonicích jsem hrál jenom střední zálohu. Když jsem přišel do Katovic ještě do A třídy, tak jsem také hrál střední zálohu. Až pak se to začalo trošku posouvat. V divizi jsem hrál většinou ty obranné posty. Vinou stáří a postavy jsem se posouval víc do obrany,“ hovořil o svém „zařazení“ v týmu s úsměvem zkušený harcovník.

Karel se víceméně s fotbalem rozloučil po sezoně 2022/23. Pak se však na trávník zase vrátil. „Skončil jsem vlastně po předminulé sezoně. V létě jsem řekl, že už to na divizi není a dal jsem si od fotbalu pauzu. Nicméně na podzim mi pan Vašica volal, že by potřeboval pomoci. A vlastně to samé pak bylo ve chvíli, co se už vědělo, že to v Katovicích bude končit a trošku se ten tým rozpadal,“ vrátil se Karel Cibulka do minulé sezony.

Se závěrem uplynulé sezony se začal tvořit v Katovicích tým, ve kterém měli být hráči, kteří zde dříve působili. Byl to pro Karla ten správný impuls, aby ho začal fotbal znovu naplňovat? „Řeknu na rovinu, že ještě někdy koncem června jsem nebyl přesvědčený, že kariéru obnovím, protože toho času na fotbal je daleko méně. Děti rostou, práce je víc a víc, takže jsem byl přesvědčený, že pokračovat nebudu. Nicméně jsme si vyměnili spoustu telefonátů a zpráv s Tomášem Hajduškem, a když jsem se dozvěděl, jaký má plán a jak by to mohlo celé dopadnout, tak jsem mu přislíbil, že bych do toho šel. Chtěl tam někoho staršího, zkušenějšího z vyšší soutěže, protože vesměs jsme poskládali tým z kluků z nižších soutěží, kdy se vůbec nevědělo, jak to bude vypadat. Takže na to jsem slyšel a ještě jsem se rozhodl, že to v Katovicích zkusím,“ popsal situaci před pár měsíci zkušený katovický hráč.

Po zápasech je vidět, že je v Katovicích znovu ta správná fotbalová parta. „Parta je suprová, až mě to překvapilo. Sice jsme se sešli zpět katovický kluci, ale byli jsme rozesetí po všech týmech v okolí. Přišli kluci z Dražejova, Hoštic, Sousedovic a dalších klubů. Ale sedlo si to úplně neskutečně. Sedí se po tréninkách, sedí se po zápasech, prostě ta parta tam je a je to úplně něco jiného, než bylo v minulé sezoně. Všichni hrajeme fotbal, aby nás to bavilo. Úplně super je, když teď hrajeme s klukama, kteří nám pravidelně jezdili fandit a jsou to výborní fotbalisti, kteří neskutečně zapadli. Jezdili s námi na zápasy koukat a najednou za ty Katovice hrajou. Je tady vztah ke Katovicům a fantastická parta,“ chválil kabinu Karel Cibulka.

Katovičtí mají ze tří zápasů sedm bodů. Čekal se takový výborný start do sezony? „Musím říct, že jsme si říkali, že to chce start chytit, abychom neměli žádné starosti. Šli jsme úplně do neznáma, nikdo nevěděl, jak to bude vypadat. Přáteláky nám trošku napověděly, i když jeden nám hrubě nevyšel, tak zbytek nevypadal špatně. Říkali jsme, že začátek soutěže musíme chytit, protože ti soupeři tam nebyli úplně z nejtěžších. Teď v Blatné ale musím říct, že to bylo vydřené vítězství. Hráli jsme více než padesát minut v deseti a tam už to nebylo o tom, že bychom měli převahu, ale prostě o tom, jaká jsme parta a jak jsme jeden za druhého hráli. Nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce,“ pochválil tým Karel Cibulka.