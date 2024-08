„Rozhodl faktor Kadula. Katovice jsou soubojové, hráči to ustojí Kadula to trefí z jedničky. Musíme ale před ním smeknout, vše, co mu přišlo, uklidil do brány,“ komentoval utkání asistent prachatického trenéra Josef Hopfinger.

Po dobrovolném odchodu z divize Katovičtí zrestartovali svůj tým. Jindřich Kadula je jedním z mála, kdo zůstal. Ve své kariéře hrál mezi muži vždy vyšší soutěže. Na I.A třídu (6. ligu) si tedy tak trochu zvyká. „Po pravdě, asi jsem nikdy tuto soutěž nehrál, protože jsem do Katovic přicházel, když už tady byly vyšší soutěže. Nicméně jsme asi nikdo nevěděl, co od toho úplně čekat. Vlastně jsme tady kompletně nový tým. Zůstali jsme jenom já a Karel Cibulka. Ale musím říct, že jsem mile překvapený, že ta parta si sedá skvěle. Na hřišti to začíná mít nějakou tvář a hlavně je podstatné, aby to bylo založené na nějaké týmové souhře. A to si myslím, že se nám daří a pak budou přicházet i samotné výsledky,“ hovořil Jindřich Kadula o svých prvních pocitech z katovického týmu v I.A třídě.

On sám má na hřišti přeci jenom více prostoru, než měl ve vyšších soutěžích. „Je to pravda, a zní to možná zvláštně, ale musím si na to trošku zvyknout. Byl jsem zvyklý situace řešit co nejrychleji a tady je to kolikrát na škodu. Přesvědčil jsem se o tom minulý týden v Kameňáku, kde jsem spálil asi pět gólových šancí. Takže jsem si řekl, že se pokusím to klukům nějakým způsobem vrátit a díky Bohu se to povedlo. Odevzdali jsme skvělý týmový výkon a ty góly jsou jenom odměnou. Je úplně jedno, kdo je dá. Dneska jsem je dal já, příště je dá někdo jiný. Ale bereme doma tři body a to je to hlavní, do čeho jsme dneska šli,“ komentoval utkání střelec hattricku.

V nadsázce lze říci, že hrál Jindřich o „místo v sestavě“ a slíbil trenérovi Michalu Brabcovi, že odčiní minulý zápas a tentokrát promění vše, do čeho se dostane. „Jo, je to přesně tak. Já jsem si to minule plně uvědomil, že jsem v tom týmu od toho, abych ty góly dával. Abych situace dokázal vyřešit s klidnou hlavou a minule to prostě nevyšlo, dneska to vyšlo a když budu moct, tak budu dělat všechno pro to, aby to vycházelo takto pořád,“ doplnil zkušený kanonýr.

V minulé divizní sezoně odehrál Jindřich Kadula prakticky jen domácí zápasy. V této má za sebou oba dosavadní zápasy. Mohou se tedy na něho těšit i fanoušci na hřištích soupeřů? „Popravdě, úplně upřímně asi ne. I když je to nižší soutěž, tak nejsem zdravotně stoprocentně fit. Když hraju na nějakých 70-80 % nějakou minutáž, tak je to maximum a pak ta bolest nepřichází druhý den, ale i tři čtyři dny po zápase. Takže uvidíme, jak na tom budu zdravotně a především se chci věnovat rodině a dětem,“ doplnil Jindřich Kadula ke svému případnému zápasovému vytížení.