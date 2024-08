Podle papírových předpokladů to pro Bavorov nemělo být na úvod sezony nic jednoduchého. Ještě v červnu je od Jankova dělily dvě soutěže. Přesto soupeře vyprovodili vysoko 5:1. „Asi jsme očekávali od Jankova trochu větší odpor, i když jsme měli nějaké informace, že na tom nejsou úplně nejlépe s hráči. Šli jsme do toho s tím, že chceme určitě vyhrát, že na ně vlítneme a doma uděláme tři body. Od začátku jsme je tlačili, oni si zalezli na svoji půlku a čekali, co vymyslíme. Takže bylo jasné, že to je jenom v podstatě o nás a o tom, kdy dáme první gól. A myslím si, že za první půlku jsme jich mohli dát i víc. A nebýt toho, že jsme trochu zaspali začátek druhé půlky, byl by to celkem klidný zápas. Nakonec bylo jenom otázkou, kolik dáme gólů,“ hodnotil utkání s Jankovem Jakub Varyš.

Sám pokračoval v krasojízdě z minulé sezony a dal tři góly, ten prostřední z penalty. „Před prvním gólem vybojoval Jirka Fundů míč a předložil mi to pod sebe do vápna někam na úroveň penalty. Já jsem to jenom uklízel. A ten třetí gól? Teď nevím. Myslím, že přihrávka šla od Matěje Polanského a já jsem se tam nějak prodral mezi dvěma obránci a dával to na zadní tyč. Takže po dobrých přihrávkách spoluhráčů. Opět to byly góly z vápna,“ popsal své trefy bavorovský kanonýr.

Hráči Bavorova si potvrdili, že to půjde i ve vyšší soutěži. Kabina tak může být v klidu jít za dalšími zápasy. „Jde hlavně o to, abychom se nijak úplně zbytečně nenamlsali, protože ten soupeř nebyl úplně kvalitativně na úrovni, jako budou týmy ostatní. A jde o to, abychom ke každému zápasu přistoupili tak, jak máme. Ukázali jsme si, že to půjde, když budeme fungovat jako tým a budeme dělat to, co máme. Nejdůležitější bude, abychom neměli úplně hlavy nahoře, abychom ke každému zápasu přicházeli s pokorou. A věřím tomu, že se nám bude dařit a nebudeme hrát o nějaký sestup nebo něco takového,“ doplnil Jakub Varyš.

Po utkání hovořil trenér Funda o tom, že se vsadil, že dá Jakub dva góly. O jakou sázku tedy doopravdy šlo? „Ona to úplně sázka nebyla, ale spíš takové hecování. On mi říkal, že dám tři góly. Já jsem mu říkal, že dám jenom dva. Takže vlastně úplně k sázce nedošlo. Ale mohlo a já bych prohrál,“ doplnil s úsměvem kanonýr.

Utkání sledoval i Jakubův otec Radek Varyš, fotbalový znalec trenér. Co na vysokou výhru Bavorova říkal on? "My jsme se úplně o tom zápase ještě nějak do detailu nebavili. Ale když se vrátím zpět na hřiště, tak si myslím, že je výsledek ovlivněný tím, že Jankov nepředvedl nějaký velký výkon. Myslím si, že náš první větší test přijde až nyní ve Vimperku. Tam očekávám, že to bude zápas úplně jiný a mnohem těžší,“ dodal Jakub.