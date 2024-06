/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalové okresní soutěže můžů na Strakonicku jsou zdárně za další sezonou. Někde panuje spokojenost, jinde zase smutek. Pojďme si prostřednictvím malého kvízu projít, jak to všechno dopadlo. Zkuste si, jak jste na tom se znalostmi z okresního fotbalu.

Dudák OP Strakonicka: Drahonice - Malenice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V krátkosti si shrňme, jak to všechno v této sezoně dopadlo. Vítězem Dudák okresního přeboru se staly Cehnice, ale na postup do I.B třídy dle informace STK nereflektují. Nahoru nechtějí ani týmy na dalších třech místech - Osek B, Drahonice a Doubravice. Z přeboru sestupují poslední Balvani Strakonice a naopak sem z Dudák III. třídy postupuje vítězný celek Mnichova. A jelikož z I.B třídy sestoupily celky Dražejova a Bělčic, Dudák OP bude hrát v další sezoně 14 družstev.

My se však skrze kvíz vrátíme k uplynulému ročníku v okrese. Když fotbal, tak 11 otázek dohromady z přeboru i III. třídy. Zkusete si, jak jste na tom se znalostmi z okresního fotbalu a poměřte své vědomosti s kamarády. Zkuste to nejprve bez pomoci dostupných statistik. Nevyšlo to na první pokus, nic se neděje, klidně to zkuste znovu, nebo se k němu po čase vraťte.

Tak ať se daří.