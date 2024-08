Od nového soutěžního ročníku dostávají soutěže nový název. Dudák okresní přebor se stane sedmou ligou, III. třída ligou osmou. Měl by to být první krůček k restrukturalizaci fotbalových soutěží. „Restrukturalizace by se podle mne neměla neustále odkládat,“ říká předseda OFS Strakonice Václav Zábranský a pokračuje ke snížení počtu vyšších soutěží: „Změna názvu soutěží nic neřeší. my byli s kolegy z VV OFS hned od začátku pro, aby ta změna přišla. Je to posílení okresního stupně fotbalové struktury. S tím souvisí i zkvalitnění krajských soutěží.“

Po delší době má Strakonicko v 7. lize čtrnáct týmů, což zvyšuje její kvalitu. „Do funkce předsedy jsem nastupoval v únoru 2010 a do roku 2014 jsme měli v přeboru čtrnáct týmů. Pak přišla fáze, že jsme museli zrušit čtvrtou třídu hrál se okres o dvanácti týmech a zbytek ve třetí třídě. Je mi jasné že v Dražejově ani Bělčicích nemají radost ze sestupu z I.B třídy, ale náš okres takové dva týmy hodně posílí. V Mnichově se rozhodli postoupit, a tak se nám naplnil přebor na čtrnáct týmů. Podle mne to bude velice pěkná soutěž,“ hovořil o okresním přeboru mužů předseda.

Po několika letech se vrací i soutěž veteránů 40+. „Původně bylo přihlášeno osm družstev, ale jelikož musejí být hráči registrováni v oddíle, za který hrají a nemůže to již být na soupisky i s hráči jiných klubů, hrají soutěž čtyři kluby. Hrají Bavorov, Drahonice a Lom ze Strakonicka a hostem bude tým ze Čkyně. Bude se hrát dvoukolově na podzim a dvoukolově na jaře,“ přiblížil novou soutěž Václav Zábranský.

Tradičně se daří na Strakonicku mládeži a dál funguje i okres dorostu. „Přebor dorostu hraje sedm týmů z okresů Strakonice a Písek. Dlouhodobě jsem spokojen s vývojem soutěží přípravek. Vrací se nám to, co jsme pro tuto kategorii udělali v letech 2010 – 2012. Hraje nám v další sezoně myslím 18 a 20 týmů. To je číslo, které se každoročně opakuje. V mnoha oddílech se hráči, kteří před těmi čtrnácti lety byli v přípravkách, objevují mezi muži. Funguje to tak, jak má,“ pochvaloval si mládežnické kategorie předseda.

Samostatnou kapitolou je okresní pohár. „Hrajeme Otavský zlatý Český pohár. Máme s tím již skoro patnáctiletou zkušenost, kterou nyní po nás převzal Samson cupem i kraj. Do nového ročníku máme přihlášeno dvanáct týmů z okresních soutěží. To je skvělé číslo,“ doplnil předseda.

Co by Václav Zábranský vzkázal všem kolem fotbalu do nové sezony? „Aby náš sport nadále milovali a měli ho v srdci. Aby se v zápasech chovali dobře. S tím máme v poslední době dobré zkušenosti. Přeji všem dobré výsledky s tím, že zkrátka fotbal přináší výhry i porážky," dodal Václav Zábranský a doplnil: „Abychom si na konci sezony, kdy již budu i ve fotbalovém důchodu, mohli říci, že nám to dobře fungovalo.“