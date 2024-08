Již několik kol před koncem Dudák OP Strakonicka se nahlas hovořilo o tom, že z první čtveřice nebude nikdo na postup reflektovat. Nakonec si právo přímého postupu vybojoval Sokol Cehnice a opravdu nahoru nešel. Tak trochu se to čekalo i z toho důvodu, že i když se v I.B třídě v sezoně 2022/23 zachránil, do následující sezony šel z vlastní vůle do okresu. „Jeden z důvodů byl, že jsme neměli dostatek hráčů. Navíc náš věkový průměr byl takový, jaký byl. A tím, že jsme se rozhodli jít dobrovolně do okresu, tak někteří kluci, kteří nechtěli hrát I.B třídu, do okresu nastoupili. V uplynulé sezoně jsme neměli se sestavou v okrese sebemenší problémy. Ty by naopak v kraji byly, řada hráčů rezolutně řekla, že dál v I.B třídě hrát nechce,“ vrátil se o sezonu zpátky organizační pracovní a současně i hráč Sokola Cehnice Radek Frčka.

V uplynulé sezoně Cehničtí Dudák okresní přebor vyhráli, ale na postup nereflektovali. Důvody jsou prakticky stejné, jako v případě přechodu do okresu. „Postupně se sice snažíme do týmu zapracovat mladé hráče, ale zatím to na I.B třídu není. Výhledově by to možná za dva či tři roky na postup, pokud okres vyhrajeme, bylo a asi bychom se tomu nebránili. Ale v týmu áčka je nutná generační obměna,“ uvedl Radek Frčka a doplnil: „V tuto chvíli není výkonnost taková, abychom v I.B třídě hráli důstojnou roli. Asi bychom na tom byli o něco lépe než rok předtím, ale se záchranou by stále byly problémy. A těžko říci, zda by to nebylo horší než lepší. Někteří kluci by odešli a to jsme nechtěli.“

Na konci sezony to v podobných případech bývá hlavně o tom, pro co se rozhodne většina hráčů. „O to, hrát I.B třídu, ani mezi hráči moc velký zájem nebyl. Demokraticky se rozhodlo, že na postup reflektovat nebudeme. Tým se dal zase dohromady, je tady dobrá parta. Všechno chce čas a jak jsem říkal, do budoucna bychom se postupu při vhodném doplnění kádru mladšími kluky asi nebránili,“ pohlédl do budoucnosti klubu Radek Frčka.