O slavnostní výkop se postarali hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, mistr Evropy z Bělehradu 1976 Antonín Panenku, zpěvačka Helena Vondráčková a Kateřina Kristelová. Moderátorem zápasu byl Petr Salava (jinak oslavami provázel od mikrofonu s lehkostí jemu vlastní Milan Džuba). Utkání řídil a fanoušky bavil Pavlín Jirků.

Amfora s celou řadou velkých osobností v sestavě nastřílela dvakrát tolik gólů jako domácí stará garda, ale na výsledek se skutečně nehledělo. Třikrát se v dresu vítězů prosadil sólista opery Moravského divadla v Olomouci tenor Jakub Rousek, dvakrát skóroval syn zpěváka Stanislava Hložka a Muž rok 2017 Matyáš Hložek, dva góly dal profesor Akademie múzických umění v Praze Oleg Sokolov a jednou se do střelecké listiny zapsal olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle. Za domácí skórovali Pavel Mareš, Petr Maroš, Ivo Schuster a Martin Zach.

Nejlepším hráčem celého zápasu byl právě současný televizní moderátor Roman Šebrle. „Fotbal mě baví a pořád ještě jsem celkem rychlý, tak jsem si to docela užíval,“ přikývl s úsměvem. „Teď jsem nějaký měsíc skoro nic nedělal, takže v úplně super formě nejsem, ale ta rychlost je tam pořád. Fotbal jsem hrál šestnáct let,“ dodá.

Fotbal na Rudolfově oslaví devadesátiny, výkop provede Helena Vondráčková

Na fotbalovém trávníku to dotáhl až do divize za Rychnov nad Kněžnou, pak už dostala přednost atletika. „Fotbal jsem hrál dlouho, je na co navazovat,“ ujistí.

Přestože šlo jen o exhibici, Šebrle hrál s velkým nasazením. „Hlavní bylo si dobře zahrát. A dal jsem gól, to jsem pak vždycky spokojený,“ rozesmál se.

Na Rudolfově byl poprvé. „Věděl jsem, že je to kousek od Budějovic, ale nikdy jsem tady nebyl. Do jižních Čech se obecně moc nedostanu. Maximálně, když sjíždíme Vltavu do Českého Krumlova. V Budějovicích jsem nebyl hodně dlouho, ale mám to tady rád,“ vyzná se.

S chutí si zahrál také legendární Jan Berger, kterého svého času doslova miloval početný zástup příznivců pražské Sparty. „Akce to byla povedená. Přišlo hodně lidí a dobře jsme si zahráli. Za domácí nastoupila stará garda, což je dobře, protože my jsme všichni šedesátníci a sedmdesátníci. Padlo dost branek, lidi byli spokojení a já jsem rád, že jsem se do Rudolfova mohl podívat,“ nechal se slyšet olympijský vítěz z Moskvy.

Nezapomněl ani na to, jak v roce 1985 nedal za Spartu na vyprodaném Střeleckém ostrově penaltu. „To byla za trenéra Zachara doba temna. V Dynamu tehdy začínal mladinký Jirka Němec. Pamatuji si na to, jinak jsem v Budějovicích nehrál,“ doplnil.

Exhibice: Rudolfov st. garda – Amfora 4:8 (1:3)

Branky: Mareš z pen., Maroš, Schuster, Zach z pen. – Rousek 3 (1 z pen.), Mat. Hložek, Sokolov 2, Šebrle. Řídil Pavlín Jirků. Diváci: 650.

Sestava Amfory: D. Šimon, P. Salava, M. Pitkin, Př. Bičovský, St. Hložek, T. Řepka, K. Dobiaš, Zb. Merunka, J. Berger, L. Hartig, D. Kozohorský, R. Šebrle, J. Rousek, J. Fiala, O. Sokolov, M. Hložek a M. Jiráň.

Druhý zápas: Rudolfov A – výběr bývalých hráčů Dynama 5:6