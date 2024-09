I.A starší žáci:

SK Slavoj Volyně - TJ Netolice 1892/TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí 3:1 (2:1)

Branky: 6' Jakub Vávra, 16' Michael Siegfried Troller, 42' Matyáš Homolka - 10' Patrik Klein.

Sestava Volyně: Dušan Hrdina - Filip Sajfrid, Jakub Vávra, Jakub Pohlotko, Tomáš Kafka - Jakub Čikala, Václav Kovačik, Jan Frček, Tomáš Hájek - Michal Troller, Matyáš Homolka. Střídali: Richard Božka, Ondřej Nárovec, Jan Benada, Petr Daniel. Trenéři: Vladislav Hájek, David Punčochář. Vedoucí: Darie Hájková

close info Zdroj: Archiv klubu zoom_in Starší žáci Slavoje Volyně.Zasloužené naše vítězství, to je bez debat, ale očekával bych, že si půjdeme pro tři body suverénnějším způsobem. Šli jsme do vedení v 6' Jakubem Vávrou, který se ve skrumáži po rohovém kopu zorientoval nejlépe a balón dopravil do sítě. V 10' bylo srovnáno, když Dušanovi Hrdinovi proklouzla lehká střela do sítě. V 16' nejdříve Matyáš Homolka nedotáhl samostatný nájezd ke gólu, ale odražený balón poslal Michael Troller pohotově do sítě. Hned po přestávce jsme ve 42' odskočili na dvě branky, když se tentokrát Matyáš Homolka při samostatném nájezdu nemýlil. Další uklidňující branky jsme nepřidali, byť šancí na to bylo dost, a tak jsme museli být také ve hře dozadu pozorní až do konce zápasu. Oproti předchozímu zápasu s Bechyní dnes nebyla hra taková, ale na druhou stranu se Netolice prezentovaly lepším výkonem než Bechyňští, a to zejména v defenzívě," hodnotil utkání trenér Vladislav Hájek.

I.A mladší žáci

SK Slavoj Volyně - TJ Netolice 1892/TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí 2:0 (2:0)

Branky: 2' Matěj Harant, 27' Dušan Hrdina.

Soupiska Volyně: Dušan Hrdina - Radim Nový, Matyáš Hrdina, Kamil Kovačik, Tomáš Frček, Patrik Svoboda, Matěj Harant, Daniel Hais, Vojtěch Dubový, Jiří Jiroušek, Kryštof Pilnáček, Antonín Jedlička, Sebastian Prix, Justin Čikala. Trenéři: Michal Nový, Karel Podlešák. Vedoucí: Darie Hájková

Těžký zápas kluci zvládli. Vstřelili jsme hned v 2' branku Matějem Harantem, ve 27' se trefil z přímého kopu gólman Dušan Hrdina. Druhý poločas se už skóre nepohnulo, takže tři body zůstaly doma. Pochvala celému týmu!

Zdroj: Slavoj Volyně