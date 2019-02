To v souboji o bronz si hodně nadějný náskok vystřílel Chill, jenž si poradil se Sokolskou loukou. Ve skupině o umístění živí naději na konečné 5. místo stále ještě 3 týmy.



O umístění (5.-10. místo):

Vodňanská drůbež – Oranjes 8:7 (3:3). Křenek 4, Šácha 2, Valenta, Tesař V. – Polanský T. 2, Brtna 2, Petřík, Madar, Kaliský. Drůbež se musela obejít bez více hráčů včetně brankáře, a tak musel mezi tyče znovu hráč z pole. Ale právě díky tomu, že hrál hodně vysunutě, drželi Drůbežáři Oranjes takřka výhradně na půlce hřiště a oranžová obrana měla proti tomuto stylu obrovské problémy. Na druhou stranu, vždy, když dokázali oranžoví získat míč, okamžitě se pokoušeli o vstřelení gólu přes celé hřiště. Drůbež sice měla permanentní tlak, ale neustále musela dotahovat výsledkové manko. Zlom přišel až v samotném závěru, když si Drůbežáři pečlivě pohrávali se soupeřem a 20 vteřin před koncem se ujali konečného vedení 8:7.



Seš-lost – OC Delfín 12:3 (5:2). Brabec 5, Hoch 3, Hubáček Š. 2, Polanský M. 2 – Moudrý 3. Oběma týmům chybělo mnoho hráčů a dokonce to vypadalo, že budou muset odehrát zápas i v nižším počtu. Nakonec ale dorazilo alespoň pět hráčů na každé straně. Zápas od začátku neměl vysoké tempo a na obou stranách bylo vidět mnoho nepřesností. Kvalitnější rozehrávka byla na straně Seš-losti, která si dokázala vytvořit do poločasu náskok tří gólů. Po přestávce docházel dech více Delfínům a Seš-lost hrála ve větším klidu a góly rychle přibývaly.



5 Samyc – FC Kapr 0:6 (0:2). Smékal 3, Jáša 2, Kovařík T. Utkání lépe rozehráli Kapři a snažili se diktovat tempo. Do větších šancí se ale nedokázal dostat ani jeden tým a na obou stranách byly vidět spíše pokusy z větší vzdálenosti, které brankáři v pohodě chytali. Do vedení se dostali Kapři a do poločasu ještě náskok navýšili. Ve druhé polovině začal Samycím docházet dech a Kapři si vytvářeli čím dál víc příležitostí, které však trestuhodně zahazovali. Přesto se dokázali několikrát prosadit, v obraně neinkasovat a připsat si v boji o konečné 5. místo důležité vítězství.



DESIGN ELEKTRO FINAL 4

O 3. místo: Chill – Sokolská louka 6:1 (0:0). Kouba 3, Varyš J. 2, Chalupský – Brůžek Jin. Chill byl od začátku aktivnější, ale obrana Sokolíků velmi dobře bránila. Do větších šancí se dostával Chill, ale zakončení nebylo moc přesné nebo pokusy kryl s přehledem Babický. První půle tak žádnou branku nepřinesla. V úvodu druhé části se konečně Chill prosadil a po chybě Babického zvýšil na 2:0 Kouba. Sokolíci se začali více tlačit do útoku, nechávali Chillu v obraně hodně prostoru a ti toho dokázali využít a vypracovat si dostatečný náskok. V závěru se sice podařilo Sokolíkům vstřelit gól, ale pětibrankový rozdíl se jim bude v odvetě těžko dohánět.



Finále: DG303 – FC Mexico 5:3 (3:0). Vorel J. 3, Hornát, Bečvář – Pasecký, Žurek R., Kochma. Finále se rozehrálo poměrně v klidném tempu a míč měli v držení převážně hráči Mexica. Do první velké šance se dostalo DG, ale nastřelilo tyč a následující dorážku perfektně chytil Turek. Mexico hrálo hodně odzadu a pečlivě vyčkávalo na svojí šanci. DG ale hodně vysoko napadalo jejich rozehrávku, dokázalo trestat chyby a do půle si odneslo tříbrankové vedení. Rozdíl mohl být i vyšší, ale Mexico podržel několikrát brankář Turek. Vstup do druhé půle vyšel výborně Mexicu a dvěma góly se dostali zpět do hry. DG ale dokázalo znovu odskočit. Mexico se pokoušelo vytvořit tlak a další brankou snížili. Chvilku na to mohlo Mexico vyrovnat, ale Mottl přehlavičkoval při dorážce prázdnou branku. DG ještě v závěru přidalo další branku a do odvety tedy půjde s dvougólovým vedením.



Utkání řídil rozhodčí Lukáš Říha.