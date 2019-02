Strakonice - Z vedení 2:0 byla nakonec remíza 2:2.

Strakonice se s Českou Lípou rozešly smírně 2:2. | Foto: Jan Škrle

Po prvních třech bodech z domácího prostředí v jarní části sahali v neděli 28. dubna fotbalisté Strakonic. Ve 25. kole ČFL vedli nad Českou Lípou v poločase 2:0.

Jenže potom si vybrali slabou dvouminutovku, ve které hosté srovnali na konečných 2:2. Bod byl tentokrát zklamáním. V tabulce je farma třináctá s 32 body.

Jihočeši hráli v prvním poločase dobře, dostali se do několika šancí a dvě proměnili. Tu první už ve 12. minutě Novák a druhou trefu přidal ve 34. minutě Zeba.

Po obrátce se domácí ale zatáhli a hra patřila hostům. Ti si dlouho nedokázali s defenzivou domácích poradit a Jihočeši už sahali po vítězství. Ale v 77. minutě chyboval gólman Vokatý, po jeho zákroku se kopal roh a po následném závaru Broschinský snížil. A v 79. minutě zůstal nehlídaný Ndiaye, který hlavičkou z malého vápna vyrovnal.

Komentáře trenérů:

Jiří Lerch, Strakonice: „Že musím být naštvaný? To je slabé slovo… Bylo to jasně vyhrané utkání. V poločase jsme si říkali, že nic není hotovo, ale pak přišla hrubá chyba brankáře, kdy mu vypadl balon, byl z toho roh a z něj jsme inkasovali. Poté se nám vše sesypalo. Soupeř ožil a my jsme se naopak dostali do útlumu, z čehož vyplynula vyrovnávací branka. Česká Lípa si však zaslouženě odvezla bod, ve druhé půli byla jednoznačně lepší."

Radim Nečas, Česká Lípa: „Přivezli jsme bod, mohli jsme však za určitých předpokladů získat i tři – kdybychom neudělali chyby v obraně. První půle byla z naší strany slušně odehraná, samozřejmě až na ty chyby. Potěšilo mě, že jsme ve druhé půli dokázali zapnout, protože za soupeře nastoupila řada fotbalistů z ligových Budějovic. Pro některé naše hráče to byla první konfrontace s ligisty, ale kluci sami sobě dokázali, že s nimi dokážou hrát vyrovnanou partii."

V dalším kole zajíždějí Strakoničtí v neděli na hřiště SK Zápy. Tomuto soupeři na podzim doma podlehli 0:4.