/FOTOGALERIE/ Se startem jarní části FORTUNA:LIGY odstartovali i strakoničtí fanoušci fotbalové Slavie Praha výjezdy za svým oblíbeným klubem. V zápase s Jabloncem to však byly pořádné nervy.

Strakoničtí slávisté se v Edenu strachovali o body v zápase s Jabloncem. | Foto: Jan Malířský

Členové strakonické odbočky přátel fotbalové Slavie Praha vyrazili v neděli na mistrovské utkání svého milovaného klubu s Jabloncem. Před zahájením zápasu popřál Jaroslav Tvrdík k 93. narozeninám bývalému hráči a trenérovi Slavia Praha Jiřímu Nedvídkovi pevné zdraví a hodně radosti s jeho milovanou Slavií.

Zápas samotný přinesl pořádné drama. Slavia, která mohla již v prvním poločase vyhrávat nejméně 3:0, svojí nezodpovědnou hrou v obraně dostala tři laciné, zbytečné góly a vypadalo to, že utkání skončí remízou, což by boj o mistra ligy zkomplikovalo. Nakonec Jurečka tři body zachránil. Co jsme si na tribuně vytrpěli, ani nemluvím. Snad s tím do středy Jindřich Trpišovský něco provede. O titul se hraje úplně jinak.

SK Slavia Praha - FK Jablonec 4:3 /3:2/

Branky: 3. a 11. Wallem, 24. a 90,+7 Jurečka - 5. Čanturišvili, 14, Chramosta a 48. Martinec. Rozhodčí: Starý - Kubr, Machač - Volek /video/. Žluté: Holeš, Tijani, Schranz - Kratochvíl, Hanuš, Nebyla. Diváků: 17202.

Sestavy - Slavia: Mandous - Masopust /65. Schranz/, Ogbu, Holeš - Douděra /82. Tomič/, Oscar, Ševčík, Wallem /65. Zmrzlý/ - Provod /65. Van Buren/ - Chytil /78. Tijani/, Jurečka. Trenér Jindřich Trpišovský. Jablonec: Hanuš - Štěpánek /59. Houska/, Tekijaški, Polidar - Černák /46. Kanakimana/, Kratochvíl, Nebyla, Čanturišvili - Martinec /84. Hübschman/ - Pleštil /69. F. Souček/, Chramosta /69. Drchal/. Trenér: Radoslav Látal.

Autor: Jan Malířský