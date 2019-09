V krajském přeboru hrají všechny tři týmy ze Strakonicka v sobotu. Junior Strakonice by rád potvrdil první výhru v soutěži, ale jede na hřiště druhého Protivína, který má výbornou fazonu. Hraje se od 15 hodin. Důležitý duel čeká od 16.30 hodin Blatnou na posledním Sokolu Sezimovo Ústí. Potřebuje alespoň bod, aby se nedostali domácí do hry o záchranu. Doma hraje ve stejný čas Osek. Minule přivezl kvalitní bod z Jankova, tentokrát hostí ambiciozní Český Krumlov. Fanoušky čeká dobrý fotbal.

V I.A třídě hrají doma Vodňany. Ty minule ztratily dva body v Olešnici, když vedly 2:0, ale nováček dokázal ještě vyrovnat. Sousedovice čeká těžký zápas v Semicích a každý bodík by měl velkou cenu.

I.B třída přinese v sobotu od 16.30 hned dva okresní souboje. Desáté Cehnice přivítají na svém hřišti předposlední Dražejov. Pro oba důležitý duel a pro nikoho remíza nic neřeší. Ve druhém okresním souboji přivítá devátá Volyně poslední béčko Oseka. Favoritem budou Volyňští, soupeř se nebude moci spolehnout na nikoho z pendlů. Již od 13 hodin hostí nováček ze Střelských Hoštic, který je na tom na třetím místě nejlépe z týmů ze Strakonicka, soupeře ze Stach. Určitě hratelný soupeř a další tři body pro Hoštice by byly výborným počinem. Zápas jak řemen se dí čekat od 16.30 hodin v Bělčicích. Přijede sem lídr tabulky ze Čkyně a domácí by mohli být prvním týmem v této sezoně, který Čkyňské připraví o první body. Fanoušci se mají na co těšit. K souboji ze středu tabulky zajíždějí fotbalisté Sedlice v neděli od 16.30 hodin do Vacova. Oba celky vyznávají útočný fotbal a může z toho být zajímavá branková přestřelka. Nechme se překvapit.