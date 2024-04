/FOTOGALERIE/ Fotbalová FORTUNA:LIGA měla o víkendu na programu vršovické derby, na kterém samozřejmě nemohli chybět ani strakoničtí fanoušci "sešívaných".

Strakoničtí fanoušci Slavie Praha vyrazili na vršovické derby. | Foto: Jan Malířský

Po delší ligové i pohárové pauze zase vyrazila Odbočka přátel fotbalové Slavia Praha Strakonice na derby s Bohemians Praha 1905. I když jsme měli celý zápas převahu, tak do zhuštěné obrany hostí se nám nedařilo dostat. Přesto jsme dali dva góly a v poslední minutě nám dal nádherný gól Hůlka. Tři body jsou doma a nedělním klopýtnutím Sparty jsme se dostali do čela tabulky.

Letošní rok je rokem Františka Pláničky, který by letos oslavil 120 let. Na začátku utkání Jaroslav Tvrdík přivedl na hřiště paní Danu Lukešovou, rozenou Pláničkovou /89 let/, dceru Františka Pláničky, která provedla i čestný výkop utkání.

SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 / 0:0/

Branky: 55. Ševčík, 67. Chytil - 90.+3 Hůlka. Rozhodčí: Všetečka - Caletka, Antoníček - Černý /video/. Žluté karty: Oscar - Soukup, Puškáč, Dostál. Diváků: 19.034

Sestavy - Slavia: Staněk - Vlček, Holeš, Zima /46. Jurásek/, Zmrzlý -Ševčík /86. Masopust/, Oscar - Douděra /77. Tomič/, Provod, Jurečka /86. Tecl/ - Chytil /71. Zafeiris/. Trenér: Jindřich Trpišovský. Bohemians: Soukup - A. Kadlec, Křapka, Hybš - Kösl /25. Dostál/, Hůlka, Hrubý, Kovařík - Prekop /68. Kozák/, Hála /84. Huf/ - Ristovski /68.Pučkáč/. Trenér: Jaroslav Veselý.

Autor: Jan Malířský