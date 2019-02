Doplnili nás Slávisti z Volyně, Blatné, Krkonoš a podobně. Po několika zastávkách jsme po desáté ráno dorazili na místo. A do začátku utkání jsme si prošli bývalé hornické město. Památek zde moc není až velké obchodní centru, kostel, pár památníků, obrovskou knihovnu s čítárnou, hornické muzeum a nádherné parky, které jsou plné vodního ptactva. Vedle parku byl hotel, ve kterém spali fotbalisté Slavie. Při odchodu z hotelu jsme si s nimi potřásli rukou a popřáli, aby se dařilo. Poté jsme šli do města na náměstí, které bylo plné stánků, jelikož zde probíhaly trhy. Slávisty se to to všude hemžilo a obsadili téměř všechny hospody. My jsme byli v perfektní sportovní hospůdce se skvělým personálem, který nám i pivo v ceně 3 Euro prodával pouze za 2 Eura. V 17.30 jsem odešli na autobusové nádraží, odkud jsme byli za asistence policie převezení zdejšími dopravci na stadion. Zde jsme pak po dvojí důkladné prohlídce byli vpuštěni na stadion.



Atmosféru na nádherném stadionu jsme vytvořili fantastickou a to dílo, které nečekal nikdo a k tomu ještě po nešťastném téměř vlastním gólu, to se nedá popsat. A to ostatní se komentovat nemusí, protože to snad každý viděl, ale být u toho, to je zážitek na celý život. A na závěr nádherná děkovačka. Nyní nás čekají Španělé, i když jsme si přáli raději Italy.



Jan Malířský