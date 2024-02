/FOTOGALERIE/ Spolek přátel fotbalové Slavie Praha ze Strakonic vyrazil do pražského Edenu i na další utkání svého klubu ve FORTUNA:LIZE. Fanoušci tak byli u výhry 3:0 nad Pardubicemi.

Strakoničtí fanoušci Slavie Praha vyrazili do Edenu na utkání s Pardubicemi. | Foto: Jan Malířský

Třemi tranzity jsme vyrazili ze Strakonic na utkání 22. kola FORTUNA:LIGY SK Slavia Praha - FK Pardubice. Na začátku utkání jsme minutou ticha uctili památku bývalého hráče Slavia Praha Miroslava Pauříka /1950 - 2024/, poté se přálo k šedesátinám Luboši Kubíkovi a padesátinám brankáři Radku Černému. Pak při výročí 20 let "Spolu proti rakovině" byla předána ocení těm, kteří i přes tuto nemoc žijí dál sportem. Ještě byli oceněni i mladíci U 19 za vítězství v mezinárodním turnaji v Al Abtalu.

První poločas utkání samotného byl sice v režii domácích hráčů, ale v hostující brance vynikající Viktor Budinský do sítě nic nepustil a tak to zase vypadalo, že se budeme trápit. Do druhého poločasu vystřídal trenér Trpišovský Van Burena a ve 46. minutě za něj přišel Mojmír Chytil. Ten rychlým hattrickem uzavřel utkání na vítězství domácích 3:0. Přesto však ztráta na Spartu je stále čtyři body. Již ve středu si obě mužstva v poháru ukáží, jak jsou připravena na blížící se ligové derby.

SK Slavia Praha - FK Pardubice 3:0 /0:0/.

Branky: 66., 72. a 74. M. Chytil. Rozhodčí: Radina - Váňa, Leška - Petřík /video/. Žluté karty: Patrák, Surzyn, Hlavatý /všichni Pardubice/. Diváků: 17.562.

Sestavy - Slavia: Mandous - Vlček, Ogbu /70. Holeš/, Zima - Douděra, Ševčík, Zafeiris /46. Provod/, Diof /63. Zmrzlý/ - Wallem /63. Masopust/ - Van Buren /46. Chytil/, Tijani. Trenér: Jindřich Trpišovský. Pardubice: Budinský - Mareš, Kukučka /76.Tischler/, Chlumecký, Surzyn - Solil, Kissiedou /76. Vacek/, Hlavatý - Daněk /84. Míšek/ - Patrák /76. Sychra/, Krobot /68. Zlatohlávek/. Trenér: Radoslav Kováč.

Autor: Jan Malířský