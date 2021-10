Matěj Štochl je jednou z ústředních postav nováčka A skupiny fotbalové I.A třídy z SK Mirovice. Fotbalista se zkušenostmi z první i druhé ligy má na kontě jedenáct branek za deset utkání.

Matěj Štochl si v barvách Mirovic A třídu užívá. | Foto: Jan Škrle

„Abych pravdu řekl, statistiky si nehlídám. V první lize mám odehráno přibližně do stovky zápasů, ve druhé lize to nějaká stovka také byla,“ vrátil se ke svým angažmá v barvách Příbrami, Bohemians Praha, Viktorie Žižkov a Vlašimi dvaatřicetiletý střelec. Do Mirovic přestoupil před sezonou, kterou zrušil koronavirus.