"Jsem z Guiney, u nás máme také problémy s koronavirem, všichni se tam snaží dodržovat hygienu, nosí roušky, rukavice, používají dezinfeci," popisuje mladík, který na dálku drží palce své rodině. Mám v Guiney maminku, tatínka, sestru a dva bratry. Nejmladší je Francoas," vypráví ve francouzštině. "Fotbal je u nás doma také na dobré úrovni, ale jsem rád, že jsem v Táborsku, klub FC MAS se o mně výborně postaral," přikyvuje muž, který by v plánech táborského trenéra Miloslava Brožka měl plnit především ofenzivní úkoly. Jeho domovem se na čas stala vesnička nedaleko Tábora. Vřesce.

Fotbalisté FC MAS Táborsko pomáhají v době koronakrize městu. Dezinfikují nákupní košíky, nákupní pásy, roznášejí letáky, nakupují seniorům, sestavují štíty pro lékařské ordinace… Tolno ale dostal nařízení, aby byl ještě opatrnější než jeho spoluhráči. "Nechceme riskovat, aby se nakazili třeba hráči, kteří mají doma těhotné přítelkyně nebo manželky, nechceme také, aby se vystavovali riziku zahraniční hráči," konstatuje trenér Miloslav Brožek a vysvětluje: "Zájemců pomáhat bylo hodně, ne všechny jsme mohli mezi sebe vzít, museli jsme snahy hráčů o pomáhání brzdit, nedovedu si představit, co by se dělo, kdyby cizinec onemocněl, hned by se začalo říkat, že sem něco zavlekl, i když on už je tu několik měsíců, je zdravý, izolován v bytě. Tito hráči se sami nabídli, my jim to nedovolili," uvedl Brožek.

Tolnovi se občas po jeho rodné zemi zasteskne. Vyrostl na západním pobřeží Afriky při pobřeží Atlantského oceánu. "Hlavním městem naší země je Conakry," vypráví o republice, která sousedí s Pobřežím slonoviny, Guineou-Bissau, Libérií, Mali, Senegala a Sierrou Leone. "V FC MAS Táborsko se mi líbí, jsem rád, že mohu být v České republice," dodal táborský fotbalista Emanuel Tolno.