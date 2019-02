České Budějovice – Fotbalisté druholigového Dynama si na sobotní dopoledne k další přípravě pozvali divizní mužstvo Slavoj Č. Krumlov.

MIlan Ujec ve vzdušném souboji v zápase Dynama se Znojmem. V sobotu hraje Dynamo přípravu s Českým Krumlovem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hrát se bude od 10 hod. na přírodní trávě na Střeleckém ostrově.

„Že si můžeme zahrát na našem hlavním stadionu, nás samozřejmě těší a jsme tomu velice rádi," chválil vedení klubu kouč David Horejš, dle něhož možnost zahrát si na přírodní trávě přispěla v minulé přípravě proti Znojmu ke kvalitě hry. „Chceme, aby si hráči na přírodní trávu zvykli, proto i generálku ve Vlašimi za týden budeme hrát na trávě."

O tom, že se v sobotu bude hrát na Střeleckém ostrově, vedení klubu definitivně rozhodlo až včera. „Záleželo na počasí, to je zatím příznivé," vyzdvihl generální sekretář Dynama Milan Čadek a doplnil, že jedině při výrazné změně počasí by se zápas přesunul na Složiště.

Dynamo by do zápasu mělo jít v plné síle. „Marodka se nám vyprázdnila, a to i včetně Honzy Hály, jenž sice hrát nebude, ale s tréninkem i on už začal," vyzdvihl Horejš, dle něhož v kádru zůstávají i tři mladíci, které si Dynamo v zimě stáhlo z Písku.

Náročná prověrka v sobotu čeká fotbalisty Táborska, kteří se od 12 hod. představí v Hradci Králové v duelu s jedním z kandidátů na postup do I. ligy. „Chtěli jsme silného soupeře, a protože první liga už se rozběhla a my se navíc v soutěži na jaře s Hradcem už nestřetneme, je to pro nás ideální volba," připomněl trenér Táborska Petr Frňka, že s Hradcem v letošním ročníku II. ligy už mají odehráno (doma 0:0, v Hradci prohra 1:0).

Šanci se ukázat proti těžkému soupeři budou mít i hráči, kteří do Táborska přišli na poslední chvíli. O hostování slávistů Zdeňka Linharta a Tomáše Valenty už Deník informoval, na hostování z pražské Dukly přišel i 22letý obránce Jan Juroška a na testy 21letý útočník Emmanuel Mensah z Michalovců (na podzim odehrál ve slovenské I. lize 14 zápasů a dal v nich jeden gól).

„Linhart doléčuje drobnější zranění a určitě nenastoupí, další tři nové hráče však chceme vidět," ujistil Frňka s tím, že v týdnu marodili Sladký a Ciku, o jejichž startu se tudíž rozhodne až před odjezdem.

Na přípravný fotbal půjdou fanoušci i v Písku, kde v neděli od 11 hodin v přípravě na jarní část třetí ligy změří síly domácí FC Písek s třetiligovou rezervou Táborska.





Juniorka Dynama v neděli s Bohemkou





Pro ligové mládí Dynama o tomto víkendu už začíná fotbalové jaro: juniorka do něj vstoupí v neděli na Složišti zápasem s Bohemkou (13), devatenáctka měla už v sobotu hrát v Praze proti Slavii, zápas ale byl odložen. V juniorské lize se Dynamu na podzim příliš nedařilo a až výhrou v posledním podzimním kole ve Znojmě 4:0 se v tabulce posunulo z předposlední na 15. příčku. Bohemka je v tabulce na tom ale jen o stupínek líp, navíc v Praze první utkání Jihočeši vyhráli 4:1.

Junioři Dynama generálku odehráli už v týdnu, kdy přehráli na Složišti tým Rudolfova hladce 6:0. „Zatímco předtím v Písku se nám proti domácímu účastníku ČFL nedařilo a kluci mě svým přístupem zklamali, tentokrát jsem větší výhrady neměl," říkal po zápase kouč Pavol Švantner, jenž juniorku od zimy vede.

I devatenáctka Dynama ve své generálce uspěla, v sobotu vyhrála v Písku nad tamním béčkem 3:0. „Byl to dobrý zápas na pěkné umělce, i domácí nastoupili s mladíky, takže se hrál oboustranně svižný a běhavý fotbal," hodnotil generálku trenér vítězného dorostu Petr Skála a upozornil, že béčko Písku před týdnem hrálo s divizním J. Hradcem 0:0.

„Jenže jak se říká, teď to bylo docela jiné kafe," stálo na webu fcpisek.cz. „Mladíci Dynama hodně běhali, jejich hra byla založena na dlouhých nakopávaných míčích za obranu a na důrazném a pohotovém zakončení akcí," chválil hosty písecký web. „Souhlasím, byli jsme v koncovce lepší, ale góly jsme dali až po půli. Už do půle jsme přitom měli hodně šancí, soupeři ale výborně zachytal Satrapa," všiml si Skála. „Věděli jsme, že na Slavii bychom to měli těžké, ale o body jsme se chtěli poprat," ujistil Skála a dodal, že náhradní termín odloženého utkání by měl být dojednán v příštím týdnu.

Jarní část ligy juniorů:

20. kolo neděle 21. února: Dynamo ČB – Bohemians 1905 (13.00)

21. kolo neděle 28. února: juniorka Dynama má volný termín

22. kolo pondělí 7. března: 1. FK Příbram – Dynamo ČB (13.00)

23. kolo pondělí 14. března: Dynamo ČB – FK Teplice (13.00)

24. kolo neděle 20. března: Dukla Praha – SK Dynamo ČB (10.15)

25. kolo neděle 27. března: Dynamo ČB – FC Hradec Králové (13.00)

26. kolo neděle 3. dubna: Fotbal Třinec – SK Dynamo ČB (15.00)

27. kolo neděle 10. dubna: Dynamo ČB – Baumit Jablonec (13.00)

28. kolo neděle 17. dubna: SK Slavia Praha – SK Dynamo ČB (13.00)

29. kolo pondělí 25. dubna: Dynamo ČB – FC Baník Ostrava (11.00)



30. kolo neděle 1. května: Vysočina Jihlava – Dynamo ČB (11.00)



31. kolo neděle 8. května: Dynamo ČB – Zbrojovka Brno (14.00)

32. kolo pondělí 16. května: Sparta Praha – Dynamo ČB (13.00)

33. kolo neděle 22. května: Dynamo ČB – Mladá Boleslav (15.00)

34. kolo neděle 29. května: Slovan Liberec – Dynamo ČB (13.00)





Jarní část I. ligy dorostu:

37. kolo sobota 20. února: Slavia Praha – Dynamo ČB (odloženo)

38. kolo sobota 27. února: Dynamo ČB – Baumit Jablonec (12.00)

22 .kolo sobota 5. března: Zbrojovka Brno – Dynamo ČB (13.00)

23. kolo sobota 12. března: Dynamo ČB – FC Slovácko (14.00)

24. kolo sobota 19. března: FK Teplice – Dynamo ČB (12.00)



25. kolo pátek 25. března: Dynamo ČB – Mladá Boleslav (11.00)



26. kolo sobota 2. dubna: Sparta Praha – Dynamo ČB (11.00)

27. kolo sobota 9. dubna: Dynamo ČB – Slovan Liberec (12.00)

28. kolo sobota 16. dubna: FK Příbram – Dynamo ČB (11.00)

29. kolo sobota 23. dubna: Dynamo ČB – Slezský FC Opava (11.00)

30. kolo sobota 30. dubna: FK Pardubice – Dynamo ČB (13.00)



31. kolo sobota 7. května: Dynamo ČB – Fastav Zlín (14:30)



32. kolo sobota 14. května: Bohemians 1905 – Dynamo ČB (11.00)

33. kolo sobota 21. května: Dynamo ČB – Sigma Olomouc (14.00)

34. kolo středa 25. května: Baník Ostrava – Dynamo ČB (15.00)

35. kolo sobota 28. května: Dynamo ČB – Viktoria Plzeň (11.00)

36. kolo sobota 4. června: Vysočina Jihlava – Dynamo ČB (11.00)