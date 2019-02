České Budějovice – Ve fotbalové II. lize sice první půlka soutěže skončila, o víkendu ale se předehrává ještě úvodní kolo jarní části.

Jindřich Kadula se ve Vlašimi raduje ze svého gólu na 0:1. V prvním vzájemném utkání vyhrálo Dynamo ve Vlašimi 2:0, jak dopadne sobotní odveta na Střeleckém ostrově? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisté Dynama se s druholigovým podzimem rozloučí už v sobotu doma v televizním utkání s Vlašimí, které se hraje od 16.15 hod. na Střeleckém ostrově.



„Jdeme do zápasu s jednoznačným cílem získat tři body a před svými fanoušky se rozloučit s podzimní částí soutěže třemi body,“ ujistil trenér David Horejš, jenž by až na rekonvalescenta Čermáka měl v sobotu mít k dispozici všechny své hráče.



Vlašim poslala na jih Čech vizitku v podobě výhry 1:0 na Žižkově, díky níž se tým posunul v tabulce na devátou příčku. „Výhra je pro nás důležitá, navíc jsme poprvé v sezoně nedostali gól. Byli jsme v mírné krizi, výsledkově se nám nedařilo, byť to herně až tak špatné nebylo,“ uvedl pro Benešovský deník trenér Petr Hav᠆líček, dle něhož by výhra na Žižkově měla jeho hráčům pomoci psychicky. „Když se dostaneme do pohody, půjdeme nahoru,“ zdůraznil vlašimský kouč před cestou do jihočeské metropole.



Podle trenéra Horejše na jeho svěřence čeká v sobotu velice nepříjemný soupeř, který svou sílu výhrou na Žižkově jen potvrdil. „Některé zápasy se Vlašimi nevydařily, což by mohlo klamat. My víme, že Vlašim má mladé, hodně běhavé mužstvo. Že tam jsou kluci, kteří prošli Spartou. Vítězství na Žižkově jim určitě pomohlo, nebudou tady hrát pod tlakem, mohou hrát v klidu a budou chtít uspět,“ podtrhl trenér Dynama.



Svým svěřencům ale věří: „Chceme doma s Vlašimí zvítězit a dotáhnout se bodově na první Opavu. Věřím, že hráči udělají všechno pro to, abychom úspěšný podzim završili vítězně,“ zdůraznil David Horejš.



Bojovná nálada panuje i mezi hráči. „Musíme napravit minulou domácí remízu s Pardubicemi. z posledních zápasů jsme uhráli tři remízy, a to je v boji o postup málo. Naši jednoznačnou povinností tedy je, abychom s Vlašimí vyhráli,“ burcoval v rozhovoru pro klubový web záložník Petr Javorek.



Ve výhru věří i jeho parťák ze záložní formace Patrik Čavoš: „Když teď s Vlašimí uspějeme, půjdeme do jara z lepší pozice. Věřím, že to zvládneme,“ řekl Deníku.



JAK LIGOVÍ MLADÍCI?

Devatenáctka Dynama po úterní výhře 2:0 v Teplicích zakončí podzimní část I. ligy dorostu v sobotu v Plzni. „Viktorka patří v soutěži k nejlepším a bude doma velkým favoritem, my ale nemáme co ztratit,“ krčil rameny trenér Pavol Švantner.



Dva zápasy ještě čekají na podzim jednadvacítku Dynama v lize juniorů: v pondělí hraje od 13 hod. na Složišti s Teplicemi a příští pondělí 4. prosince změří síly v Praze se Spartou.