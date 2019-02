České Budějovice – V zahajovacím utkání 23. kola I. ligy se fotbalisté Dynama představí v Teplicích už v pátek večer od 18 hodin.

Roman Lengyel v podzimním utkání v Č. Budějovicích atakuje teplického Štěpána Vachouška. | Foto: Deník/ Václav Pancer

A přestože po vydřeném vítězství s Hradcem se jim ve čtvrtek cestovalo na sever Čech v lepší pohodě, trenér Cipro se snaží své hráče stále držet při zemi. „Ještě zdaleka není hotovo, je před námi sedm kol a my rozhodně lehký los ve zbytku ligy nemáme,“ upozornil zkušený kouč, dle něhož mezi nelehké soupeře patří právě také fotbalisté Teplic. „Postoupili v poháru přes Liberec, ale výsledkově se jim teď začalo dařit i v lize. Z ničeho nic zjistili, že by mohli skončit v lize čtvrtí a že by za jistých okolností ze čtvrtého místa mohli postoupit do Evropské ligy,“ připomněl Cipro.

Ten se bude muset v Teplicích obejít bez Krajčíka, jenž proti Hradci viděl čtvrtou žlutou kartu. „Post pravého beka je snad zakletý,“ vrtěl hlavou trenér Dynama, jenž na pravý kraj obrany pošle Riegla či Nováka. „Až na Krajčíka bychom jinak měli být všichni.“

Na podzim hrálo Dynamo s Teplicemi doma 1:1 a stejným výsledkem skončilo i poslední vzájemné utkání obou týmů na severu Čech. „Já tam s Dynamem asi před těmi pěti lety vyhrál,“ vybavil si Cipro výhru 3:1. Přitom Teplice v té době měly útok Džeko – Fenin…

Jak to dopadne v pátek večer?





Lengyel: I Hluboká by už venku ten jeden zápas vyhrála…





Třiatřicetiletý Roman Lengyel před odchodem do Ruska za Teplice hrál, žádný zvláštní náboj pro něj páteční utkání ale nemá. „Přece jen už je to skoro deset let, za tu dobu se tam celý kádr už vyměnil,“ tvrdí.

Vůbec nikdo z vašich tehdejších spoluhráčů už tam není?

Snad jen Pavel Verbíř jako vedoucí mužstva. Z hráčů asi nikdo. Vlastně Štěpán Vachoušek, s tím jsem tam tehdy hrával. Jinak ale už nikdo.

Že Teplice teď chytly formu, to ale jistě dobře víte?

Párkrát v lize teď vyhrály, postoupily přes Liberec v poháru. Je to takový nevyzpytatelný manšaft. Dokážou porazit kohokoliv, ale taky s kýmkoli ztratit.

Za jakého předpokladu byste tam mohli uspět?

Jedině s takovou hrou, jakou jsme venku předváděli na jaře v Olomouci a v Jablonci. Ale s tím, že na 0:0 tam hrát nemůžeme. Musíme se pokusit dát aspoň jeden gól. Přece jen ta jejich ofenzíva v lize patří k nejlepším. Věřím, že když dáme gól, že nepřijedeme domů s prázdnou.

Zmínil jste Vachouška, ten dal minule nádherný gól. Na toho si asi budete muset dát pozor.

Určitě, je to zkušený hráč. Už to není takový bijec a běžec, hraje to spíš hlavou, fotbalový rozum ale má vynikající. Hlavně na něj a Mahmutoviče si musíme dát pozor.

Venku už jste dlouho nevyhráli.

Už tu sérii přece jednou zlomit musíme! Skoro třicet zápasů nevyhrát venku, to je děs. Když tam bude jezdit Hluboká, ten jeden zápas ze třiceti snad vyhraje… Kdyby se nám to povedlo zlomit, body z Teplic by se hodily…





Machovec: Jedeme do Teplic něco urvat





Pětadvacetiletý obránce Dynama Jaroslav Machovec tvrdí, že do Teplic k páteční ligové předehrávce jedou České Budějovice s cílem bodovat.

Po výhře s Hradcem se vám jede do Teplic asi v lepší pohodě?

Určitě. My v neděli dřeli až do konce. To se nám vyplatilo.

Hradec jste do větší šance nepustili, zato vy jste ale Daňkovi v bráně málem škaredě zatopil. Hodně vám za tu malou domů vynadal?

Ani ne, akorát mi říkal, že jsem mu to mohl dát hlavou. Já mu to chtěl dát vedle brány po zemi, aby to mohl rozehrát, ale ten míč blbě skočil a já mu to dal na břicho. Sám ale řekl, že to taky mohl odkopnout líp.

Jinak jste zápas v obraně zvládali bez větších potíží, ne?

Oni nás zpočátku napadali a presovali, ale ve druhé půli jsme my přidali na obrátkách. I mně se už hrálo líp.

Doma s Teplicemi jste hráli nerozhodně, ještě si ten zápas vybavujete?

Vím, že jsme kopali penaltu, ale že ji Ruda Otepka nedal. Že bránu přestřelil.

A taky jste ještě neměli Tomáše Řepku…

To je pravda, neměli. Stopery hráli Lengy s Brezou, na pravém beku hrál Pavel Novák. V jaké sestavě ale budeme vzadu hrát, to není důležité. My do Teplic jedeme prostě něco urvat. A nejlíp by bylo, kdyby to byly tři body.

Jenže Teplice teď šestkrát v řadě neprohrály a dotahují se do popředí ligové tabulky. Lehký soupeř vás zřejmě nečeká…

Dva tři zápasy po sobě jim vyšly, ale když budeme hrát tak, jako druhou půli s Hradcem, můžeme tam uspět.