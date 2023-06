/FOTOGALERIE/ Poslední ligový zápas mladších žáků ročníku U12 sehrál domácí Junior na zrekonstruované Křemelce, kam si pozval SK Klatovy 1898.

Fotbalisté Junioru Strakonice U12 se rozloučili se sezonou výhrou nad Klatovy. Foto: Jan Škrle | Foto: Deník/ Redakce

FK Junior Strakonice U 12 - Klatovy U 12 12:3 (7:2)

Branky Junioru: Matyáš Voříšek 4, Ondřej Mývalt a Petr Baloušek 2, Adam Bolina a Matyáš Herák.

Již od první minuty bylo jasné, jak se zápas bude vyvíjet, a to v plné režii domácích hráčů Junioru. Již v 1. minutě se do šance dostal domácí Josef Šonský, který byl ve vápně faulován, ale kupodivu domácím i hostům rozhodčího píšťalka byla zticha. Co se nepovedlo v 1. minutě, si domácí vybrali ve 4. minutě, kdy domácí Matyáš Voříšek rozvlnil síť po krásné přihrávce kapitána domácích Matyáše Heráka poprvé. Hned po další akci a střele Voříška dorážel do prázdné branky Josef Šonský. V 16. minutě se po rohovém kopu prosadil Adam Bolina, ve 21. dal svou první branku v lize Damián Šipoš a k němu se hned s první brankou prosadil ve 29. minutě Ondřej Mývalt. Po 30 minutách to bylo 5:0 a bylo jasné, jak se zápas bude odvíjet dál.

I po první třetině jsme byli jasně lepší, skvěle kombinovali, využívali celou šířku hřiště a kontrolovali hru. V rozmezí 37. - 63. minuty přidal domácí Voříšek tři branky, v 66. a 77. se střelecky připomenul Petr Baloušek s Matyášem Herákem v 67. minutě. Střelecký účet v 79. minutě uzavřel svou druhou brankou v zápase Ondřej Mývalt. Klatovy hrozily jen z brejků, ze kterých nám daly tři branky. Musíme děvčata a kluky pochválit za dnešní výkon. Opravdu to byl kontrolovaný a troufnu si říct, že i s vysokým nasazením odmakaný zápas, který se divákům a rodičům musel líbit.

Pokud bych měl vyzvednout jednotlivce, tak po celou sezonu jsme se mohli spolehnout v obraně na Lukáše Fringoše spolu s Josefem Hanzlíkem a Adamem Bolinou, v záloze kapitán Matyáš Herák, Jan Šindelář, Kristýna Fürbachová, Josef Šonský, v útoku Petr Baloušek, Matyáš Voříšek, v brance nám kryl záda Kryštof Bouček. Během sezony jsme budovali “nový” tým, kdy nově příchozí Mývalt, Šipoš, Jirouš si museli zvyknout na jiný styl, důraz, rychlost, ale zvládli to a mají na čem stavět! Teď do konce června chceme trénovat dvakrá týdně, pak budou mít hráči tři týdny volno a začneme 29. července soustředěním. Chceme poděkovat hráčům za výkony, rodičům za podporu a fanouškům za důvěru. S celkovým skóre 97:37 z 12 zápasů máme 9 výher a 3 porážky jsme uzavřeli ligovou sezónu 22/23.

Autoři: Petr Baloušek a Miroslav Herák