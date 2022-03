Domácí, kteří bojují ve středu tabulky, favorizovaný Krumlov, který je druhý, pořádně potrápili. Zvlášrě ve druhém poločase hráli vborně.

"V prvním jarním kole jsme ve Volyni přivítali jednoho z lídru soutěže. Bohužel, první poločas proti nám nehrálo jen jedenáct hráčů soupeře, ale i silný vítr, který nám nepomáhal a my jsme si s tím nedokázali poradit. V prvním poločase jsme si vytvořili jen jednu větší šanci, kterou jsem nevyřešili tak, abychom ohrozili branku soupeře. Bohužel jsme měli v první půli asi patnáctiminutový výpadek, který soupeř potrestal a šli jsme tak do kabin za stavu 0:3. O přestávce jsme si v kabině řekli, co je potřeba udělat jinak a kladl jsem klukům na srdce to, že druhý poločas začíná 0:0 a že máme na to vstřelit stejně jako soupeř tři branky, jen už žádnou nesmíme dostat. Trochu jsme protočili sestavu, kluci změnili dle pokynů naší hru, pomohl nám i ten vítr, který byl první poločas proti nám, a nakonec to vyšlo. Mohli jsme ještě pár gólů přidat, ale k tomu už nám štěstí nepřálo. V penaltovém rozstřelu jsme nakonec Krumlovu podlehli, když jsme jeden pokutový kop neproměnili, ale zase se alespoň trochu naplní týmová pokladna. Odehráli jsme utkání dvou rozdílných poločasů a toho, že to kluci nezabalili a dokázali utkání vyrovnat, si velmi vážím, mělo by je to opět o kousek posunout. Z utkání bereme bod a pokusíme se příště ze hřiště budějovické Slavie přivézt tři, i když nás tam nečeká vůbec lehké utkání," komentoval duel domáí trenér Lukáš Sýs.