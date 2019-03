Junior Strakonice – Lom u Tábora 7:6 (2:1).

Z obou stran se hrál útočný fotbal a také si oba týmy vypracovaly velké množství brankových příležitostí. Již v 1. minutě hosté křižnou střelou těsně minuli domácí svatyni. V 5. minutě Zušťák při zakončení zaváhal. V 8. minutě Máška v dobré pozici dal do brankáře. V 11. minutě šel hostující útočník sám na Lízala, ten ho vychytal. V 15. minutě již Kočí odražený balon na vápno poslal zpět za záda brankáře – 1:0. Ve 31. minutě pěknou akci po pravé straně a přesným centrem V. Šrámka zakončil P. Baloušek na 2:0. Ve 34. minutě si po trestném kopu domácí srazili míč do vlastní sítě 2:1. Ve 38 minutě prudkou střelu z vápna se štěstím Lízal vykopl nohama.

Úvod druhé půle Junior zaspal a hosté z brejku vyrovnávali. V 51. minutě Zušťák z dobré pozice po centru V. Šrámka minul bránu. V 53. minutě po obléhání branky Junioru šli hosté do vedení a o dvě minuty později opět rychlým brejkem hosté navýšili na 2:4. V 56 minutě přišla nejhezčí akce zápasu, kdy na půlce hřiště hlavou našel Kratochvíl T. Kostku, který z první vybídl P. Balouška a ten ranou pod břevno snížil na 3:4. V 70. minutě hosté podnikli další rychlý brejk a navýšili na 3:5. O pět minut později to bylo již 3:6. Vzápětí snížil Máška brzy nato se dostal do dvou pěkných zakončení T. Kostka, ale gól nedal. To si vynahradil v 85. minutě hlavou po centru Němečka – 5:6. To ovšem nebylo z domácí strany vše. V 87. minutě P. Baloušek završil svůj hattrick a z úhlu vyrovnal na 6:6. V poslední minutě Máška dokončil zvrat utkání a dal vítězný gól na 7:6. Utkání řídil Jaroslav Hodánek ml.

Jiří Cibulka