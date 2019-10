Katovice – Čížová 1:0 (0:0). 80. (PK) T. Janoch.

„Čížová hrála přesně to, co jsme očekávali. Hosté drželi balon, hráli to v klidu odzadu, obětavě a nikam se nehrnuli. My si již v prvním poločase vytvořili řadu šancí, ale soupeř i obětavě padal do střel, plno toho pochytal skvělý gólman a jednou to obránci vykopávali z brankové čáry. Čížová si prakticky nevytvořila velkou šanci. Soupeř hrozil ze standardních situací přes vysoké hráče, ale na to jsme byli připraveni. Rozhodnutí přišlo deset minut před koncem z penalty, Chylík šel do střely a soupeř ho skluzem přejel. Je z toho důležitá výhra a dík patří nejen hráčům, ale i skvělým divákům. Přišlo jich přes čtyři stovky a hnali nás za výhrou,“ komentoval utkání spokojený katovický trenér Přemysl Šroub.

Sestava Katovic: Švehla -Horejš, Tušer, Hajdušek, Cibulka (46. Chylík) – Repa, Janoch, Kahuj, Pavlovič (67. Miklas) – Kadula – Uher (46. Požárek).