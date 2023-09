Tradičním účastníkem základních kol Zaměstnanecké ligy Deníku v malém fotbale jsou Pivovary Lobkowicz reprezentované na Písecku Platanem Protivín. Tým nebude chybět ani v pondělí 11. září na turnaji v Putimi. "Kdybychom vyhráli velké finále? Tak to bychom rádi jeli na finále Ligy mistrů," říká mimo jiné v odpovědích na otázky Deníku ředitel Pivovaru Protivín Martin Bukovinský.

Protivínští pivovarníci se již těší na turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku. | Foto: Archiv pivovaru

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje – vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Pro nás je to již tradiční výzva, zahrát si fotbálek ve fajn atmosféře a možnost řešit spolu jiné situace než ty pracovní.

Jaké máte v turnaji ambice?

Samozřejmě jen ty nejvyšší. Uvidíme, jaké bude marodka, přeci jen nejsme z nejmladších týmů.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový zážitek?

Samozřejmě zaměstnanecká liga…

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Asi trenéry a realizační tým, to nebude snadná práce…

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Finále ligy mistrů…

Komu fandíte, jste v týmu zajedno?

Moc ne, je to trochu napjaté ale rozložení sil je celkem rovnoměrné…