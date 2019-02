Strakonice - FOTBALISTA Lukáš Linhart, obránce FK Junior Strakonice v kategorii dorostu.

Lukáš Linhart | Foto: Jan Škrle

Jméno: Lukáš

Příjmení: Linhart

Rok narození: 1998

Klub: FK Junior Strakonice

Post: pravý obránce, stoper

Jaké byly vaše první fotbalové krůčky? Kdo vás přivedl k fotbalu? A vzpomenete si, na jakém postu jste začínal?

Ano pamatuji. Sice je to už dávno, ale bylo to tenkrát v mladší přípravce, kdy jsem poprvé začal trénovat fotbal. Ale ještě před tím mě bratr Martin naučil „kopat do míče". Můj první fotbalový trenér byl pan Kočí, který mě naučil základy čistého fotbalu. Moje posty se za mojí kariéru ve Strakonicích hodně měnily. Nejprve jsem hrál v útoku, poté záložníka a skončil jsem v obranné linii, kde hraji dodnes.

Hrál jste vždy ve Strakonicích?

Od malička hraji jen za Strakonice a jsem spokojený.

Prvním rokem hrajete v dorostenecké kategorii U17. Zaznamenal jste nějaký rozdíl oproti žákovské kategorii U15?

Samozřejmě, že ano. Velkou změnou je, že dorost trénuje dole na stadionu na Křemelce, kde je lepší trávník a tribuna. V dorostu mě trénují dva trenéři, a to Karel Sládek a Martin Červinka. Myslím si, že tréninky jsou jiné než v žácích, ale každý se pořád něco nového učí.

V roce 2013 vznikl nově tým mužů. Chtěl byste si za ně někdy zahrát?

Je tu možnost pokračovat za FK Junior Strakonice jako muž, tak proč ne. Muži zatím hrají nejnižší IV. třídu, ale já věřím, že jednou alespoň ten kraj hrát budeme. Myslím, že naši muži hrají čím dál lepší fotbal a stává se z nich jeden kolektiv.

JAN TŮMA