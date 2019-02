České Budějovice – Po několikatýdenní přestávce, vynucené zraněním, k víkendovému utkání Fortuna fotbalové národní ligy na Žižkově v dresu Dynama na postu stopera zase naskočil sedmadvacetiletý Pavel Novák.

Pavel Novák na Žižkově po zranění opět naskočil do sestavy Dynama. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Před nedělním zápasem s Třincem (15.00 Střelecký ostrov) odpovídal na dotazy Deníku.



Na Žižkově jste prý nehráli špatný zápas, nicméně debakl s Vlašimí se vám odčinit nepodařilo.

Na Žižkově jsme nejen dle mého soudu byli jasně lepší, bohužel my teď jsme v situaci, kdy nám každá střela spadne do brány… Přesně to byl i případ tohoto zápasu. Navíc vepředu se my na gól hrozně moc nadřeme a vše řešíme strašně složitě.



Jak jste se po té delší pauze cítil vy osobně?

Po takové době zase naskočit do zápasu bylo hodně náročné, ale na hřišti jsem se pak už cítil dobře. A tomu, že mi po té dlouhé přestávce trenér zase dal šanci, jsem byl moc rád.



Vrátil jste se k fotbalu relativně dost brzy, ne? Nehovořily původní diagnózy až o možném konci sezony?

Měl jsem prasklý sval a nevypadalo to dobře, ale díky určitým procedurám, které jsem podstoupil, se to všechno hodně urychlilo. Na svalové zranění můj návrat na hřiště byl skutečně poměrně přijatelný.



A co noha? Drží?

Ani při zápase, ani předtím na tréninku jsem si na to, že bych vlastně nějaký úraz měl, ani nevzpomněl. Ostatně, kdybych měl nějaké pochyby, vůbec bych do toho zápasu nešel.



Jako dobrý hlavičkář jste se na Žižkově do šance třeba po standardce nedostal?

Ale dostal, po jedné standardce, myslím, že ji kopal Peťa Benát, jsem to měl na hlavě, jenže jsem to trefil klasicky tři metry vedle…



Byl jste zvyklý hrát v základu, jak vám tudíž po tom zranění bylo při zápase v roli diváka? Jak se vám koukalo třeba na Vlašim?

Nic příjemného to není… Navíc v té situaci, v jaké teď aktuálně jsme a že to jaro fakt není zrovna ideální… Každého fotbalistu, když je nuceně na tribuně, určitě svrbí nohy a každý by moc rád chtěl klukům na hřišti pomoct. V každém případě je lepší být na hřišti, než na to koukat z tribuny.



Zmínil jste špatné jaro, ale přitom venku jste až tak špatné výsledky neměli. Zato na domácím hřišti jste naprosto vyhořeli…

Taky si to dost dobře nedokážeme vysvětlit… My na podzim tady neztratili ani jediný bod a na jaře tu ani jednou nevyhráli. To jsou vpravdě paradoxy.



Nicméně stále jste v tabulce pátí, a když v neděli s Třincem doma vyhrajete, pátí taky skončíte. Takže v neděli bude oč hrát, ne?

To rozhodně! Chceme se rozloučit se sezonou jedině vítězstvím, ničím jiným. Pevně věřím, že to v neděli doma zvládneme a konečně své fanoušky i doma potěšíme výhrou. A že alespoň takovou hodně maličkou náplast tím na to zpackané jaro dáme.