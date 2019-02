České Budějovice – Další jarní posilu hlásí prvoligové Dynamo, kam dle zprávy klubového webu míří z Olomouce na hostování do konce sezony 29letý Adam Varadi.

Zimní přípravu Adam Varadi zahájil v Olomouci, odtud ale přichází na hostování do Dynama. | Foto: Deník/ Stanislav Holoňa

„Je to velice zkušený fotbalista, jenž si v sestavě prakticky vyzkoušel všechny posty a hrát může v obraně, záloze i v útoku," stojí v tiskové zprávě.

Dynamo s ním ale prý počítá hlavně do ofenzivy. „Adam během své kariéry dlouhodobě dokazoval velmi dobrou výkonnost a jsem rád, že nám na jaře pomůže v ligových bojích. Pro nás bude využitelný nejvíce v záloze či v útoku," říká sportovní manažer Dynama Martin Vozábal.

Nový muž Dynama dle klubového webu v současné době řeší přestěhování do Č. Budějovic a k týmu se připojí ve čtvrtek odpoledne. Debut by si v Dynamu měl odbýt v sobotní generálce v Teplicích.





Ligové jaro juniorů za dveřmi





Už jen posledních deset dní zbývá do zahájení jarní části juniorské ligy ve fotbale. A možná jaro poslední, protože tato slibně se rozbíhající nová soutěž by údajně měla končit.

Nicméně teď juniorská liga funguje, a tak zimní příprava obou mužstev z jihu Čech vrcholí. „Chceme i na jaře pokračovat ve zlepšených výkonech," připomněl trenér juniorů Dynama Karel Vácha, že ve druhé části podzimní sezony tým zejména doma pravidelně bodoval a díky tomu se v tabulce posunul mezi mužstva silného středu.

O víkendu juniorka Dynama zdolala v přípravě divizní Roudné 3:2 a trenér Vácha si oboustranně otevřenou partii pochvaloval. „Byl to zajímavý zápas a splnil to, co jsme si od něj slibovali. Pro nás je konfrontace s dospělým fotbalem velice užitečná, každý takový zápas je pro kluky vyšlé z dorostu prospěšný," řekl v rozhovoru pro Deník jižní Čechy Karel Vácha, jenž se po podzimu v juniorce Dynama z role asistenta posunul do funkce hlavního trenéra.

Spokojen byl hlavně s hrou dopředu. „Dávali jsme góly po pěkných akcích a ještě další šance jsme nevyužili," měl na mysli jistě i Horákem neproměněnou penaltu či Heldovu tyčku. „Góly ale mohlo dát také Roudné, hlavně po půli se hrálo nahoru dolů," dodal.

V týmu Dynama se objevili i tři nováčci. „Hrachovec sice s námi trénoval, ale nastupoval za Vodňany, Svoboda hrál v Táborsku a Chytrý v Písku," vysvětloval Vácha a dodal, že by byl rád, kdyby na jaře mohl se všemi třemi počítat. „Jsou to hráči do základní sestavy," podtrhl. „My jsme v zápasech závislí na tom, kdo nás doplní z áčka, ale třeba při větší marodce v áčku máme se složením týmu potíže. Proto potřebujeme kádr rozšířit."

Navíc se zranění ani juniorům nevyhýbají. „S Roudným nedohrál Marek Vít, jehož teď zřejmě čeká operace zlomeného kotníku a na jaře s ním tudíž počítat nemůžeme," vraštil čelo Vácha.

Před startem ligové soutěže junioři Dynama hrají v sobotu v Třeboni (11) a pak ve středu s Rudolfovem (18 Složiště).

Juniorka Táborska v sobotu v přípravě zdolala sousedy ze Sokola S. Ústí 2:0, ale trenér Zbyněk Jaroš spokojen nebyl a výhrady měl hlavně k přístupu svých hráčů. „V momentě, kdy není něco pod tlakem či nějakou hrozbou, uděláme si to jednodušší, což ale vždy vede mimo vytyčené cíle. Hráči by měli být samostatní a volit správná řešení. Ale právě v tom jsme měli největší rezervy. Hodně rozhodnutí hráčů nemělo potřebné parametry, čímž jsme náš výkon posunuli o několik pater níž. Zápas tudíž pro nás nesplnil účel," uvedl Jaroš pro klubový web.

Příští víkend do jarní části I. ligy dorostu vstoupí i devatenáctka Dynama, která ligový podzim zakončila nevídanou sérií deseti zápasů bez porážky. V přípravě si svěřenci trenérů Skály a Horejše naposledy s muži Třeboně poradili hladce 6:1. „Tři góly dal Lukáš Bálek, nějak se nám rozstřílel," usmíval se Petr Skála.

Z podzimní úspěšné sestavy chyběli Kadlec, Mácha a Pasecký. „I na nás dolehla chřipková epidemie," krčil rameny Skála. „Ale na druhou stranu jsme zase měli k dispozici Filipa Vaňka a Lukáše Havla, ti byli hodně znát," připomněl, že proti Třeboni si zahráli i dva ze čtyř hráčů týmu, kteří byli v zimě přeřazeni do přípravy prvoligového áčka.

V generálce hraje devatenáctka Dynama v sobotu s dorostem Příbrami (11 Složiště).