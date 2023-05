Pro Tomáše to však nakonec byly tak troch hořké čtyři góly. Jeho tým soupeři podlehl 4:8. „Je to k naštvání. Dát čtyři góly a prohrát, to je škoda a je to špatně. Nejde ani o to, že jsem všechny čtyři naše góly dal já, ale o celkový výsledek. Neřeším osobní úspěch v podobě čtyř branek, jde vždy hlavně o výsledek týmu,“ uvedl k domácí porážce Tomáš Hüttner.

Čtyři branky jsou vždy super pocitem, jak je viděl kanonýr ze svého pohledu ze hřiště? „Před prvním gólem se Jirka Anderle mladší dostal do šestnáctky, vystřelil, gólman to vyrazil a já byl u míče první. Druhý gól byl docela povedený. Míč jsem dostal od Jirky Anderleho staršího, gólman si balon nepobral, vyběhl proti němu a já se z rohu velkého vápna trefoval do prázdné brány. Třetí mi vyšel parádně. Vláďa Koblic mi hodil míč, já ho zpracoval, navedl na střed a z nějakých dvaceti metrů trefil přesně vingl. To mě potěšilo. Moc často se mi to nestává, bylo to asi spíš takové ukopnutí. Čtvrtý gól byl po centru do vápna, dostalo se to ke mně na zadní tyči a já jen trefil zařízení,“ popsal s úsměvem góly Tomáš Hüttner.

V brance soupeře stál Martin Hüttner, nabízí se tedy otázka, zda Tomáš pokořil čtyřmi trefami někoho z příbuzenstva. „Už jsme se o tom bavili před lety, ale příbuzní nejsme. Zajímavé je to, že se gólman Loučovic jmenuje Martin, stejně jako můj brácha. Ale nic společného nemáme,“ probral s úsměvem zajímavou shodu jmen novoveský kanonýr.

Při třech a více nastřílených brankách většinou začne větřit svou kořist klubový pokladník. Co tedy čtyři góly Tomáše stály? „Popravdě řečeno, nyní žádného pokladníka nemáme. Ale samozřejmě klukům něco přinesu. Bude to bednička na trénink. To je takové nepsané pravidlo,“ dodal Tomáš.

Když ve střelecké tabulce OP Českokrumlovska pomineme suveréna Jindřich Kordíka, o druhé místo se se soupeři pere právě Tomáš Hüttner. „V této sezoně to tam i k mému překvapení docela padá. Ale chtělo by to, aby se nám výsledkově dařilo lépe jako týmu. Tam je to v této sezoně dost bledé,“ doplnil střelec.

Celek Nové Vsi / Brloha před časem působil v I.B třídě. Co návrat. Jsou zde nějaké ambice? „Motivace v týmu určitě do budoucna je. Ale když se podíváme na současné výsledky, tak na to v tuto chvíli ještě není. Stavíme to hlavně na dobré partě, především na místních. Ale každý by si chtěl zahrát vyšší soutěž,“ zaspekuloval si Tomáš nad otázkou budoucnosti týmu a doplnil na téma reorganizace soutěží: „Na tu se docela těším. Mohlo by to být oživení v okrese. Zrovna na Krumlovsku by to bylo třeba. Není moc zápasů a někdy jsou to zápasy tak trochu o ničem. Věřím, že se to zkvalitní. Před časem jsem hrál na českobudějovické Lokádě a když jsem šel s béčkem v okrese, tak tam je to o úplně něčem jiném než na Krumlovsku. Je to tam podstatně kvalitnější fotbal.“

Zdroj: Deník