Roudné – Jihočeské divizní derby vyhrála v v Roudném favorizovaná Čížová, neměla to ale snadné. Před slušnou diváckou kulisou se z obou stran hrál výborný fotbal.

Martin Jirouš po vítězství Čížové v Roudném odpovídá na dotazy Deníku jižní Čechy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Musím naše hráče pochválit. Na hřišti nechali srdce," vyzdvihl domácí trenér Rudolf Otepka, dle něhož o výsledku rozhodly laciné chyby jeho mladých svěřenců a větší zkušenost soupeře. „Ale nevěšíme hlavu a o body se porveme už za týden v Dobříši," poznamenal po zápase.

„Máme tři body, ale klidně to mohlo být obráceně," objektivně uznal kouč Čížové Zdeněk Staroba. „První půle byla naprosto vyrovnaná, byť my tam měli dvě tutovky," zmínil jak Polodnovu střelu, kterou O. Otepka vyhlavičkoval z prázdné brány, tak únik Chytrého, jehož pokus o lob brankář Hřebejk vystihl. „Na druhou stranu před půlí jsme měli štěstí," připomněl Markytánem nastřelenou tyčku.

Za klíčový moment zápasu Staroba označil čtyřicetimetrový brejk Jandy. „Protáhl to přes dva hráče a byl zastaven až ve vápně faulem a z my z penalty rozhodli."

Gól na 3:1 padl v nastavení, kdy na roh šel i gólman Hřebejk a po brejku doběhl Janda s míčem až do opuš᠆ťěné domácí branky. „To už byla jen kosmetická úprava výsledku," podotkl Staroba.

Slova uznání měl čížovský kouč i pro tým Roudného, prošpikovaný nadějnými mladíky: „Domácí potvrdili, že kondičně i rychlostně na tom jsou velice dobře a že mají i slušnou přechodovou fázi. Moc mě překvapili a divím se, že mají tak málo bodů," vrtěl hlavou Staroba.

Čížová se po výhře v derby posunula do čela divize, o postupu ale moc nemluví. „Podle mě prvním předpokladem by bylo udělat v Čížové takové hřiště, které by mělo patřičné parametry. Ani nám to současné hřiště nevyhovuje, neboť máme hodně fotbalové mužstvo, plné zkušených hráčů. Otevřeně ale říkám, že tím počtem starších hráčů by to mužstvo na ČFL asi nebylo," zalitoval Zdeněk Staroba.