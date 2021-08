Cimrhanzl: Chceme být v nejlepší pětce

Z fotbalového Junioru Strakonice hlásí útok na postup do divize. Ne hned po této sezoně, ale plán je do tří let. Kádr mužstva prošel zásadní změnou, řada hráčů odešla, řada zkušených se naopak objeví v dresu Strakonic. Speciálním tahákem hlavně pro mladé by měl být Pavel Horváth, i když vzhledem k jeho povinnostem v Plzni jen v minimu případů.

FK Junior Strakonice. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Fanoušci Junioru zaznamenali velkou obměnu hráčů. „Změny v kádru byly nevyhnutelnou nutností. Vzhledem k avizovaným odchodům bylo jasné, že pokud tým vhodně nedoplníme, budeme mít v následujícím ročníku obdobné potíže, jako v těch předchozích. Očekávám zkvalitnění předváděné hry. Zkušenost, kterou představují příchozí hráči, by se měla snoubit s dravým mládím našich odchovanců,“ uvedl ke změnám v kádru trenér Luděk Cimrhanzl. A kteří hráči by měli přinést největší zkušenost? „Kvalitními posilami jsou Karel Krejčí, který se umí výrazně brankově prosazovat, dále tvořivý záložník Roman Zahrádka, s přehledem organizuje obranu David Žáček. Oživení by měli přinést i další nováčci v týmu jako jsou Ion Butnaru, Martin Rozhoň a Ondřej Chalupa,“ doplnil konkrétní jména trenér. Kromě čtrnácti dnů volna na přelomu června a července trénuje Junior hned od chvíle, kdy se rozvolnila koronavirová opatření. „Příprava zatím probíhá podle našich představ a plánů. Zvolili jsem kvalitní soupeře pro přípravná utkání. Na výsledky zatím nehledíme, protože tým se postupně sehrává. Bohužel start podzimní části se nezadržitelně blíží a času je opravdu málo,“ doplnil trenér. Junior bojoval, na divizního soka však nestačil Přečíst článek › Do vyšší soutěže (I.B třídy) postoupilo béčko Junioru. Otevírá se tak možnost větší spolupráce mezi prvním a druhým týmem klubu. „Provázanost obou mužstev by měla být větší než v minulosti. I.B třída pro rezervu Junioru je dobrá soutěž pro začlenění dorostenců a mladých odchovanců. Mládí bude dostávat příležitost v A týmu! Věřím, že zaznamenáme výrazný růst mladých hráčů vedle těch o poznání zkušenějších. Bude to potřeba potvrdit výkonností,“ pochvaluje si možnost provázat oba týmy Luděk Cimrhanzl. Kádr Junioru tedy prošel výraznou obměnou. Jaké ambice by tedy tým měl mít v nadcházejícím ročníku krajského přeboru? „Obě mužské složky by se měly pohybovat v horní polovině tabulek svých soutěží. Cílem A-týmu je již zmiňované umístění v první pětce,“ doplnil k ambicím svého týmu na tuto sezonu Luděk Cimrhanzl. Junior nastřílel Vacovu půltucet branek Přečíst článek › Různými změnami a obměnami kádrů prošly i další kluby z jihočeského krajského přeboru. Jak tedy vidí ve Strakonicích rozložení fotbalových sil v této sezoně? „Předpokládám, že v horní polovině tabulky se bude pohybovat Český Krumlov, Osek a Olešník. Na opačném pólu asi bude figurovat Blatná a možná Sezimovo Ústí. Nevím přesně, jak jednotlivé týmy pracovaly před startem následujícího ročníku, vše se ukáže až na hřišti,“ doplnil trenér strakonického Junioru Luděk Cimrhanzl. Kádr Junioru Strakonice - Brankáři: Jakub Kozlík, Lukáš Uhříček, Lukáš Lízal. Obránci: David Žáček, Martin Rozhoň, Martin Čapek, Jakub Masopust, Miroslav Říha, Ondřej Šimek, Roman Kočí. Záložníci: Ondřej Chalupa, David Zoubek, Ion Butnaru, Dominik Petráň, Jiří Nosek, Roman Zahrádka, František Funda, Tomáš Zelenka. Útočníci: Karel Krejčí, Jiří Máška, Jakub Krýsl. Realizační tým: Trenér: Luděk Cimrhanzl. Manažer mužů: Tomáš Čakrt. Vedoucí týmu: Jiří Cibulka. Masér: Martin Šobor.

