Osek - Trenér Josef Mráz: Přípravné zápasy nám napověděly, že snad jdeme po dobré cestě.

Josef Mráz | Foto: Jan Škrle

Střed startovního pole, tedy osmé místo, uhráli na podzim v krajském přeboru fotbalisté Oseku při zisku 23 bodů. Určitě mysleli na vyšší příčky, na které se také budou chtít na jaře dostat. Trenér Josef Mráz byl s přípravou spokojený, navíc tým nedoznal zásadních změn. „Musíme se hlavně zlepšit v zápasech hraných na hřištích soupeřů, vyvarovat se individuálních chyb a zlepšit zakončení," zdůraznil kouč.

Po podzimu jste na osmém místě, ale určitě máte vyšší ambice. Jaký cíl ohledně umístění jste si dali pro jarní část?

Cíl pro jaro zůstává stejný, jako byl pro celou sezonu. Byli bychom rádi, kdybychom skončili do pátého místa.

Budete spokojený, když neskončíte hůře než v minulém ročníku, nebo chcete rozhodně výše?

Pokud neskončíme hůře než osmí, zklamaný nebudu, ale také nebudu spokojený. Jak jsem uvedl, rádi bychom skončili co nejvýše. To ale chtějí všechna mužstva, takže to bude těžké. Krajský přebor je hodně vyrovnaný.

V první polovině soutěže byly vaše výkony jako na houpačce. Čím to? Bylo toto hlavním faktorem toho, proč na tom nejste lépe?

Výkony na houpačce zase až tak nebyly, ale výsledky ano. Spoustu zápasů jsme hráli poměrně dobře, ale prohráli jsme je individuálními chybami a neproměňováním šancí. Takže to byl asi opravdu hlavní faktor, proč nejsme v tabulce výše.

Co bylo hlavním mottem přípravy, jak jste ji pojal? Na co jste se zaměřili, co vás na podzim pálilo nejvíce? A povedla se příprava podle vašich představ?

V zimní přípravě jsme se samozřejmě zaměřili na zvyšování fyzické kondice. Dále pak na práci s míčem, která by měla snížit riziko individuálních chyb. Myslím, že příprava se celkem povedla. I když bylo někdy na tréninku méně hráčů než bych si představoval, splnili jsme vše, co jsme si naplánovali. K větší spokojenosti mi chyběla stoprocentní účast na každém tréninku. Jsem ale realista a vím, že hráči mají také svou práci a školu.

Byl jste spokojený s přípravnými zápasy? Co vám napověděly?

S přípravnými zápasy jsem byl spokojený. Vyzkoušeli jsme si různé varianty rozestavení i různé posty hráčů. Dařilo se nám také výsledkově. Napověděly nám, že snad jdeme po dobré cestě.

K jakým změnám došlo v týmu?

K zásadním změnám v mužstvu nedošlo. I když o některé hráče byl zájem, zůstávají i nadále v našem týmu.

Čeho se oproti podzimu budete muset v odvetách vyvarovat?

Musíme se hlavně zlepšit v zápasech hraných na hřištích soupeřů, vyvarovat se individuálních chyb a zlepšit zakončení.

Budete sledovat i konkurenční Sedlici a chtít skončit výše než ona? Berete vzájemnou rivalitu takto prestižně?

Sedlici budu sledovat stejně jako ostatní mužstva. Žádnou rivalitu necítím. V Sedlici mám spoustu kamarádů a známých. Výše v tabulce skončí ten, kdo bude mít více bodů. Sedlici přeji, ať se jí daří.