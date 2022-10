Čtyři branky a každá trochu jiná. Jak své čtyři trefy Michal viděl přímo ze hřiště? „Ten hattrick jsem dal hlavně díky mým spoluhráčům. Při prvním gólu jsem pouze završil sólo Jaroslava Kráma z bezprostřední blízkosti do prázdné branky. Druhý byl přímo po výkopu brankáře Davida Reguše, kdy jsem šel sám na hostujícího brankáře. Pokud toto čte, omlouvám se mu za trefu do kolene při této střele, která mu způsobila návrat zranění, a doufám, že bude v pořádku. Třetí gól jsem dal po dlouhém autu Michala Petráška, kdy jsem opět šel sám na brankáře. A čtvrtý si budu ještě nějakou dobu pamatovat, takový ten gól mezi štěstím a náhodou. Několik metrů za půlicí čarou jsem místo přihrávky zvolil střelu na bránu a balon tam zapadl,“ popsal své branky lomský kanonýr.

Samozřejmě i v Lomu se musí střelci tří a více branek svému týmu revanšovat. „Zatím jsem se toho nezhostil patřičně tak, jak by se asi slušelo. Nechávám to v tuhle dobu už na blížící se dokopnou,“ dodal s úsměvem Michal Mišiak.

Kanonýr Lomu se dostal do čela střelecké tabulky své soutěže se třinácti góly. Konkurenci mu v ní dělají především spoluhráči Vojtěch Šavrda (11) a Tibor Mišiak (8). Budou to tedy klubové dostihy o korunu Krále střelců? „Celkové musím říct, že letos se nám střelecky daří. Hořkosladké je na tom to, že i přes tak velký počet vstřelených gólů jsme na tom bodově hůře. Soutěžit o Krále střelců se spoluhráčem Vojtou Šavrdou je těžká disciplína. Ve většině zápasů, do kterých nastoupí, minimálně jednu branku dá a potvrzuje to každou sezonu. Hecování mezi námi není, jsme rádi každý za toho druhého, ať dá gól kdokoliv z nás,“ potvrdil Michal, že jde hlavně o týmový výsledek, ale s úsměvem následně dodal: „Akorát druhého z těchto střelců, rodinného příslušníka Tibora Mišiaka, před sebe nepustím.“

Lom již v minulé sezoně útočil na čelo tabulky, jaké jsou plány v té současné? „V minulé sezoně jsme zvládli nemalou část těžkých zápasů s rozdílem jednoho gólu, byly to herně těžší duely. Na jaře jsme pak nedokázali navázat na úspěšný podzim, kdy nás trápil i nedostatek hráčů. Pokusíme se v této sezoně soupeře z horní části tabulky na jaře ještě určitě minimálně potrápit,“ věří svému týmu Michal.

Lom je však specialistou na Pohár OFS. V minulé sezoně jej vyhrál a postoupil do krajského. V této sezoně je v okrese v semifinále. „Pohárová utkání nám docela svědčí a obhájit prvenství v letošní sezoně bude určitě náš společný cíl,“ má jasno lomský kanonýr.

