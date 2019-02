Tábor - Fotbalový klub FC MAS Táborsko připravil pro trenéry příjemné zpestření zimního období. Besedu s fotbalovými odborníky. V rolích přednášejících byli v táborské pivnici Originál pravidlový expert FAČR Jiří Kureš a scout Manchesteru City Jan Říčka. V pátečním tištěném vydání Deníku najdete fotografie, rozhovor s Jiřím Kurešem, výpovědi trenérů.

Fotbalový klub FC MAS Táborsko připravil pro trenéry příjemné zpestření zimního období. Besedu s fotbalovými odborníky.

V rolích přednášejících byli v táborské pivnici Originál pravidlový expert FAČR Jiří Kureš a scout Manchesteru City Jan Říčka.

Jiří Kureš ještě večer přímo v sále odpovídal na četné dotazy trenérů a fotbalových funkcionářů a poskytl Deníku exkluzivní rozhovor:



Je podle vás třeba, aby trenéři a hráči znali dopodrobna fotbalová pravidla?

Určitě je to prospěšné. Jsem v tomto směru rád za jakoukoli iniciativu. Za každý nápad. Osvěta je třeba.



Neplatí tedy, že kdo se jednou pravidla naučí, vstřebá je, už je umí napořád?

Pravidla se každý rok mění. Někdy víc, někdy méně. Kritika, která směřuje k rozhodčím, často pramení z neznalosti pravidel.

Stává se vám, že křiklouni jsou na stadionu slyšet, přitom vy víte, že nemají pravdu?

Často. Třeba i v lize. Jsem delegátem, často se stane, že rozhodčí rozhodne správně, diváci okolo na něj křičí, co je to s prominutím za blbce. Často je to opravdu z neznalosti fotbalových pravidel.



To znamená, že podobná školení můžete všem, kteří se na jakékoli úrovni pohybují ve fotbalovém prostředí, jen doporučit?

Určitě. Celkově se mi zdá, že osvěta je v tomto směru slabá.



Která oblast v pravidlech zaznamenala výraznou změnu?

V poslední době to je určitě pravidlo ofsajd. Tady jsou dost podstatné změny.



Znají pravidla hráči?

Ligové školíme. Podle licenčního řádu je to v profesionální soutěži povinnost. UEFA to dokonce má také v licenčním řádu, když hrají naše kluby poháry, musíme je také školit. V nižších soutěžích už ta osvěta zdaleka taková není.



Tam je vaše role těžší?

Změny v pravidlech se do povědomí veřejnosti opravdu dávají jen velmi těžko.