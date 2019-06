Až zápasy o ligové body ale ukážou, zda ta sedmička bude pro prvoligového nováčka šťastná…

Favorit začal zhurta a hned v úvodu měl během několika vteřin tři tutovky, ale v těch prvních dvou Froňka vychytal brankář Šebek a až z té třetí po Talovierově centru otevřel Wermke skóre.

Deset minut nato s tržnou ranou na hlavě opustil hřiště Mareček, i v deseti ale zvýšil novic v týmu Dynama Ayong po nahrávce Kladrubského na 2:0. Poté po akcích aktivně hrající Froňka ve dvou velkých šancích neuspěl Táborský (při té druhé trefil břevno), svou třetí šanci, kterou mu připravil Ayong, ale ještě do půle zúročil a do kabin tak šli domácí hráči za stavu 3:0 (další dvě velké šance v závěru prvního dějství spálili Čavoš a Wermke).

Hra kočka s myší pokračovala i po změně stran, kdy se hrálo už jen na jedné polovině hřiště a fotbalisté Dynama svou převahu vyjádřili dalšími čtyřmi góly, o které se podělili Provod z trestného kopu na 4:0, Ledecký po Froňkově nezištné nahrávce a předchozí ukázkové Novákově uličce na 5:0, Novák po Řezáčove přistrčení na 6:0 a Šplíchal po spolupráci Froňka a Ledeckého na 7:0.

„První týden přípravy jsme chtěli zakončit lehčím utkáním a potěšilo mě, že i k přípravě s lehčím soupeřem hráči přistoupili zodpovědně,“ chválil své svěřence trenér David Horejš. „Děkujeme i soupeři, že sem po sezoně vážil cestu,“ ocenil i divizního soka a dodal, že zápas splnil účel. „Spoustu vyložených možností jsme sice nevyužili, sedm pěkných gólů jsme přesto dali,“ vyzdvihl.

Ve středu hraje Dynamo na Složišti v přípravě s Příbramí.

Dynamo ČB - Beroun 7:0 (3:0) - Branky: 3. Wermke, 14. Ayong, 39. Táborský, 52. Provod, 56. Ledecký, 72. Novák, 74. Šplíchal. ŽK 0:0. Diváci: 120. Rozhodčí: Němec. Dynamo Č. Budějovice: Luksch (46. Křížek) – Kladrubský (46. Martan), Havel (46. Novák), Fišl (46. Řezáč), Talovierov – Mareček (15. Čavoš), Javorek (46. Provod) – Wermke (46. Šplíchal), Táborský (46. Ledecký), Froněk – Ayong.



PRODEJ PERMANENTEK

České Budějovice – Jak Deník jižní Čechy s předstihem své čtenáře informoval, už v pondělí odstartuje v sekretariátu klubu na hlavním stadionu na Střeleckém ostrově prodej permanentek na nový ročník první ligy.

O permanentní karty je mezi fanoušky zájem. „Prakticky celou první polovinu června odpovídáme na všemožné dotazy spojené s prodejem permanentek, a to nás samozřejmě velmi těší,“ pro klubový web vyzdvihl tiskový mluvčí klubu Aleš Strouha, jenž tudíž předpokládá, že po čtyřleté pauze, kdy Dynamo mezi elitou českého fotbalu chybělo, by permanentní vstupenky za zvýhodněné ceny měly jít na odbyt.

Prodej bude každy v pracovní den od 8 do 11.00 a od 12 do 15:30. Hned v pondělí však při zahájení prodeje proběhne mimořádná akce, neboť permanentky bude na stadionu fanouškům nabízet kapitán týmu a fanoušky zvolený nejlepší hráč celého letošního ročníku II. ligy Jiří Kladrubský jenž bude v sekretariátu Dynama k dispozici v pondělí po půl páté.



ROZLOUČENÍ SE ZDEŇKEM ČADKEM

Velice smutná zpráva přišla ze Střeleckého ostrova minulý týden, kdy ve svých nedožitých devadesáti letech zemřel Zdeněk Čadek, legendární útočník Dynama, kapitán týmu, trenér a především pak dlouholetý šéf klubu.

Fotbalové kopačky sice poprvé obul v Písku, od roku 1953 však hájil černobílé barvy českobudějovického Dynama. Z návratu svých následovníků do nejvyšší soutěže se ještě stihl radovat, prvního zápasu svého týmu v I. lize se ale bohužel už nedočkal.

Rodina, příbuzní, přátelé a fotbaloví příznivci ho na poslední cestě doprovodí v pondělí v 9.30 hod. ve smuteční síni českobudějovického krematoria.