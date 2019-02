Bronzový úspěch děvčat ze Základní školy Pohůrecká

Uherské Hradiště - Českobudějovická ZŠ Máj I je ve fotbale druhá nejlepší v celé ČR. Rozhodlo o tom finále projektu Liga základních škol, které se hrálo na hlavním stadionu v Uherském Hradišti. Pozadu ale nezůstaly ani dámy. Základní škola Pohůrecká z Českých Budějovic vyslala do boje dívčí tým. Sára Kollerová se dostala do All stars celého turnaje. Dívky si přivezly domů bronz.

Dámy pod vedením trenéra Romana Kollera přivezly nečekaný úspěch. „Dosáhli jsme historického úspěchu,“ přikyvoval trenér a přidal hodnocení: „Po těžkých bojích v základní skupině a ve vyřazovacích zápasech jsme získali bronzové medaile. Hráčky tak předčily starší žáky z roku 2003, kteří vybojovali čtvrté místo v republikovém finále v Písku v turnaji Coca cola cup a dvanácté místo mladších přípravek na finálovém turnaji McDonald´s cup v Teplicích.“

Českobudějovické fotbalistky ZŠ Pohůrecká sehrály v Uh. Hradišti celkem 5 zápasů (hrálo se 2 x 15 minut s pětiminutovou přestávkou, brankář a 6 hráček v poli).

„Tým školy tvořily tři fotbalistky doplněné holkami z různých sportů, takže s fotbalem se setkávají pouze při hodinách tělesné výchovy,“ dodal pedagog.

Během turnaje proběhly ve sportovní hale dovednostní soutěže. Jako první soutěžila Sára Kollerová ve slalomu, ve kterém prohrála s pozdější vítězkou z Ostravy. Zuzana Kosíková prohrála ve finále driblingu s dívkou z Pardubic. Alice Kamarytová soutěžila v přesnosti střelby (4 kopy na 25 m), Adéla Puferová střílela penalty na patrona soutěže – Terezu Malíkovou, gólmanku SK Slavia Praha. Základní skupina: Pohůrecká – ZŠ Eden Praha 2:0 Kollerová 2, Pohůrecká – ZŠ Pardubice-Ohrazenice 0:5 Play off:

Čtvrtfinále: Pohůrecká – ZŠ Sportovní Uherské Hradiště 1:0 Kollerová (z penalty minutu před koncem), semifinále: Pohůrecká – ZŠ Dolní Bečva 0:1. o 3.místo:

Pohůrecká – ZŠ Klegova Ostrava 3:2 po penaltovém rozstřelu.

Autor: Kamil Jáša