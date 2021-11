Po roční odmlce se opět rozběhla sezona sálovkářů, kterou Větřní rozehrálo na „domácí“ českobudějovické půdě s pražským Chemcomexem a Kladnem.

„Vstup se nám vydařil nad očekávání, když jsme dokázali oba soupeře přehrát a vybojovat cenných šest bodů. Za zmínku stojí fantastický start nováčka v našem týmu Vávry, který oběma soupeřům vstřelil hattrick,“ konstatoval spokojeně šéf Bombarďáků Karel Klabouch.

K dalším dvěma duelům se svěřenci trenéra Šilhána vypravili do Zlína, kde porazili pražskou Spartu, ale podlehli domácímu celku.

„Zápas se Spartou byl vyrovnaný a týmy si příliš gólových příležitostí nevytvořily. Nakonec rozhodla standardní situace, které máme poměrně dobře nacvičené a z níž Carda propálil brankáře. I Sparta měla na konci velkou šanci, k našemu štěstí však míč v bráně neskončil. Rovněž se Zlínem jsme odehráli vyrovnaný zápas. Bohužel, Goretki neproměnil penaltu, čímž jsme přišli podle mého názoru o spravedlivou remízu,“ podotkl Karel Klabouch.

Třetí dvoukolo zavedlo futsalisty Větřní do Jilemnice, kde na jejich štítě nejprve skončil domácí tým a poté remizovali s Brnem. Náš tým šel od začátku duelu s Jilemnicí za vítězstvím, brzy si vytvořil dvoubrankový náskok a pak už si vývoj pohlídal. Zápas s Brnem přinesl vyrovnaný souboj. Skóre otevřel překvapivou dalekonosnou střelou brankář Beránek. Soupeř krásnou střelou do šibenice vyrovnal, ale Jihočeši do poločasu strhli vedení znovu na svou stranu po dorážce Sudka.

„Ve druhé části se hrála výborná sálovka s plným nasazením a ve vysokém tempu. Brno se tlačilo za vyrovnáním, což se mu povedlo po skvělé kombinaci. O minutu později však udělalo při rozehrávce hrubou chybu, kterou potrestal Pils. V závěrečném tlaku se však přece jen brněnští hráči dočkali a utkání skončilo spravedlivou remízou,“ líčil uvedl předseda větřinského klubu.

Bombarďáci podle jeho slov procházejí generační obměnou a vypadá to, že se kádr podařilo vhodně doplnit mladými perspektivními hráči.

„Do týmu přišli Vávra, Sudek, Šálek, Mertl a Hami, po delším pauze způsobené zraněním se vrátil Krenauer. Naopak jsme se rozloučili s Grznárikem, jenž definitivně přestoupil do Chemcomexu. Pícha je dlouhodobě zraněný, vypadá to, že tuto sezonu celou vynechá. A ze zdravotních důvodů skončil Honza Sláma, dlouholetá opora, což je nám moc líto,“ podotkl.

V sobotu 27. listopadu Jihočeši vyráží do Mohelnice a bude to skutečně křest ohněm, neboť je čeká přímý souboj o pozici lídra s vedoucí Českou Třebovou a rovněž duel s třetí Poličkou.

1. kolo

Bombarďáci Větřní - Chemcomex Praha 3:1 (1:0)

Branky: 3., 35. a 36 Vávra – 37. Demyanchuk. ŽK: 1:2.

Bombarďáci Větřní - Adria Kladno 6:3 (4:2)

Branky: 1., 20. a 35. Vávra, 20. a 28. Carda, 5. Sudek – 2. a 30. Abrhám, 6. Rossmann. ŽK: 2:1.

Větřní: Šilhán - Hami, Krenauer, Kališ, Sudek, Vávra, Ješina, Mertl, Carda, Šálek.

2. kolo

Bombarďáci Větřní – Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 25. Carda. ŽK: 1:2.

Futsal Zlín – Bombarďáci Větřní 2:1 (2:1)

Branky: 6. Haloda, 13. Vašulka – 15. Carda. ŽK: 0:2. ČK: 1:0 (Vašulka).

Větřní: Beránek - Carda, Goretki, Ješina, Kališ, Krenauer, Hami, Svoboda.

3. kolo

Bombarďáci Větřní – SK SICO Jilemnice 5:2 (4:1)

Branky: 11. a 39. Carda, 8. Vávra, 30. Weinhard, 38. Hami – 18. Kubeš, 37. Kraus. ŽK: 0:1.

Bombarďáci Větřní – Royal Flush Brno 3:3 (2:1)

Branky: 12. Beránek, 18. Sudek, 35. Pils – 16. Beneš, 34. Ferby, 39. Slováček. ŽK: 3:1.

Větřní: Beránek - Svoboda, Carda, Pils, Vávra, Weinhard, Sudek, Ješina, Krenauer, Šálek, Hami.

Program 4. kola – sobota 27. listopadu (Mohelnice)

Větřní – Polička (17), Moravská Třebová – Větřní (18)

I. celostátní liga

1. Šakalí hněv Moravská Třebová 6 4 1 1 21:12 13

2. Bombarďáci Větřní 6 4 1 1 19:11 13

3. VPS Stavoblock Polička 6 3 2 1 8:4 11

4. Chemcomex Praha 6 2 3 1 16:8 9

5. Royal Flush Brno 6 2 2 2 17:19 8

6. FK Adria Kladno 6 2 1 3 19:19 7

7. Futsal Zlín 6 1 3 2 13:16 6

8. AC Sparta Praha 6 1 2 3 7:10 5

9. SK SICO SC Jilemnice 6 0 1 5 6:27 1