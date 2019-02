České Budějovice – Fotbalisté Dynama v podzimní derniéře I. ligy v sobotu od 17 hod. změří na Střeleckém ostrově své síly s Mladou Boleslaví.

Michala Klesu v letošním utkání Dynama v Mladé Boleslavi stíhá domácí stoper Petr Johana. | Foto: Deník/ Slávek Růta

Po kratší odmlce by v sestavě Dynama neměl chybět ani devětadvacetiletý záložník Michal Klesa, jenž před sobotním zápasem odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Už jste po svých zdravotních peripetiích v pořádku?

Doufám, že ano. Měl jsem dvakrát za sebou anginu a dvakrát i antibiotika, ale věřím, že už to bude v pohodě.

Vy jste chyběl v Jablonci, pak jste ale proti Slovácku už nastoupil, jenže potom jste zase chyběl. Nebyl váš návrat na hřiště předčasný?

Myslím, že ne. Po Jablonci byla reprezentační přestávka a v ní já začal s tréninkem. Byl jsem připraven naskočit se Slováckem i s Plzní, ale po zápase s Plzní se mi angina vrátila a zase jsem měl antibiotika.

Mezitím tým ve třech zápasech uhrál šest bodů, které přece jen vaši pozici v tabulce vylepšily. Těší vás to?

Samozřejmě, že ano. My ty body už nutně potřebovali a ty dvě výhry, jak v Hradci, tak potom i doma se Slavií, nám strašně moc pomohly. Škoda jen, že v Jihlavě se to nepotvrdilo alespoň jedním bodem, Jihlava by nám v tabulce neodskočila.

Jihlavě proti vám chyběla řada opor. Mrzí ta ztráta tím víc?

Já byl v Jihlavě na lavici a řekl bych, že jsme druhou půli byli zbytečně pasivní a oni nás v poslední minutě potrestali. Jim chyběli čtyři hráči ze základu, jenže ti, co naskočili, zase bojovali o triko. Je tudíž ošidné říkat, že byli nějak oslabeni.

Zato Boleslav v sobotu tady bude v plné síle.

Boleslav po změně trenéra začala hrát bojovnější fotbal a přineslo jí to body. Jsou na vlně, když se jim ale vyrovnáme v důrazu a budeme ve hře dopředu efektivní, můžeme uspět.

Zmínil jste boleslavský důraz , ale není někdy ten důraz až na ostří nože?

Podle mě je ku podivu, že Boleslav vůbec ty zápasy dohrává v jedenácti. Některé zákroky jsou rovnou na červenou – a kdyby na Nešpora měli sudí takový metr jako třeba na Váchu v Liberci, tak nemůže dohrát jediný zápas…

Že byste se boleslavského důrazu ale zalekli, snad nehrozí?

Bát se určitě nebudeme. Jak říkám, musíme se jim vyrovnat v důrazu a zkusit je přehrát a přetlačit. Musíme se tlačit dopředu a být co nejvíc efektivní. Věřím, že nějaký gól dáme a že vyhrajeme.

Kdyby se vám to povedlo, zajistili byste si i klidnější zimu…

Měli bychom osmnáct bodů, což by bylo snad ještě o osm víc než loni… Ale vážně, my tři body potřebujeme jako sůl. Měli bychom na jaře přece jen o něco snazší práci, než jsme měli loni. To jsme se sice zachránili hodně brzy, ale nemusí to tak být pokaždé.

Hodně se na zápas těšíte?

Už v neděli jsem byl za farmu, ale když teď mě teď trenér dá v lize od začátku, budu rád. Na ligu se moc těším.

Řepka proti Boleslavi hrát nebude

Televize Nova uvedla, že dle jejích „dobře informovaných zdrojů" Tomáš Řepka, jemuž už trest za vyloučení v Jablonci vypršel, dál dres Dynama ČB oblékat nebude. „K tomu já se vyjadřovat nebudu," sdělil Deníku trenér Miroslav Soukup a odkázal na stanovisko klubu, který o dalším Řepkově angažmá na jihu chce rozhodnout až po skončení podzimní sezony. Jisté je, že s Boleslaví Řepka hrát nebude.