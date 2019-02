České Budějovice – Po pěti nerozhodných výsledcích v řadě jeli fotbalisté Dynama do Pardubic s cílem uhrát tři body, vraceli se ale domů s porážkou 2:0.

Patrik Čavoš v zápase Dynama v Pardubicích nedohrál, po druhé žluté kartě byl vyloučen. Na snímku uniká Martinu Šejvlovi. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

„Na nic se nemůžeme vymlouvat, prostě jsme neodehráli ten zápas dobře a bodovat jsme si tentokráte nezasloužili," uznal trenér David Horejš.

Ten už dopředu avizoval, že příležitost v Pardubicích dostanou další hráči z týmu. „Chceme do konce sezony dát víc prostoru i hráčům ze širšího kádru," podotkl Horejš a spočetl, že v Pardubicích chybělo šest hráčů, kteří tým v začátku jarní části sezony táhli.

Jedním z nich byl i nejzkušenější hráč týmu Jan Šimák. „Měl nějaké zdravotní problémy, stejně jako Pavel Novák," vysvětlil budějovický kouč. „Nehrál ani Jirka Mareš a až ke konci zápasu šel do hry Ríša Kalod," dodal Horejš.

Na hrotu místo Kaloda od začátku dostal šanci Milan Ujec, jenž právě v Pardubicích s fotbalem začínal. „I to hrálo při jeho nominaci roli," připustil trenér Horejš. „Hlavně jsme ale chtěli, aby Milan dostal možnost si zahrát od začátku. Není snadné se ukázat, když tam jde jen na pár minut. Musím říct, že se snažil a bojoval, měl to však těžké, protože my byli špatní na míči a báli jsme se hrát, takže on dopředu moc míčů nedostával," vraštil čelo trenér Dynama. „Přitom v naší situaci, kdy sice nemůžeme říct, že o nic nehrajeme, protože pořád hrajeme o body, o co nejlepší umístění, nicméně o postup ani sestup nejde, a tak bychom měli hrát v klidu," vrtěl Horejš hlavou. Na hráčské absence se vymlouvat nechtěl: „Domácí prostě šli za vítězstvím víc než my a byli taky daleko důraznější, zatímco my právě agresivitu i pohyb postrádali. A bez toho se dnešní fotbal hrát nedá," měl trenér Dynama jasno.

Velké problémy v Pardubicích měli fotbalisté Dynama s pohyblivým Kayambou. „Joela bylo plné hřiště. Předvedl něco podobného, jako když si vodí protihráče za béčko v krajském přeboru," usmíval se pardubický trenér Jaroslav Míchal.

Výkon rychlonohého forvarda, jenž hrál v pardubickém útoku spolu s Michalem Petráněm, jenž svého času působil i v Dynamu, ocenil i trenér Horejš, spíše ale zmíněné problémy viděl u svých svěřenců. „Celé jaro nás tíží individuální chyby, máme v obraně strašně veliká okna. Ať tam hraje kdo chce, obranná fáze nám nefunguje, ať celý tým, anebo především ta obranná čtyřka, kde nám chybí i větší zodpovědnost a taky větší emoce. Chybí hráč, který si to tam seřve. Hlavně od našich zkušených hráčů, kteří prošli i první ligou, bychom v tomto směru toho čekali víc," mrzelo Davida Horejše.

V sobotu Dynamo v Praze změří síly s Vyšehradem.