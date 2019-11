Blatná – Jankov 0:2 (0:1). 43. T. Smékal, 49. M. Popelka.

„Výsledkově se nám delší dobu nedaří, o to více se věnujeme jak tréninkům, tak samotné přípravě na každý zápas. Do utkání jsme i tentokrát šli především s pokorou k soupeři, protože známe jeho kvality i individuality, které jim zápasy rozhodují. Bohužel musím po zhlédnutí videa, s odstupem času a už i s klidnou hlavou, konstatovat, že o zisku bodů pro Jankov tentokrát nerozhodla jejich větší kvalita nebo naše chyby na hřišti, ale hrubé chyby rozhodčích, které ovlivnily jak celkový průběh, tak i konečný výsledek utkání. Především naším komentářem a kritikou se nechceme za nic schovávat. Nechceme, aby si do nás mohl kdokoliv jen tak kopnout, kdy se mu to zachce a bral našim hráčům chuť bavit se fotbalem a ničil naši práci, které věnujeme téměř náš veškerý volný čas. Rozhodující momenty nastaly za bezbrankového stavu. Ve 38. minutě nepotrestal sudí útočníka hostí Smékala, byť byl v bezprostřední blízkosti zákroku, který se v souboji úmyslně ohnal loktem a trefil do obličeje našeho stopera Motyku. To je prostě neomluvitelné, tam nemělo nastat nic jiného než červená karta!!! Ani ne o pět minut později nám ten samý hráč vstřelil první branku utkání. Výhodě k brejku na naši branku ale předcházela jeho hra rukou, kterou viděli snad všichni přítomní včetně pana delegáta utkání, tedy opět krom hlavního sudího a jeho asistenta. Celou přestávku jsme krotili emoce hráčů a nebylo to vůbec jednoduché. Padala i slova, že nemá smysl dál hrát, nebo že chtějí vystřídat! Druhý poločas bohužel ale začal tak, jak skončil první. 47. minuta, druhá branka hostí a do třetice útočník Smékal. Centr do pokutového území, jeho nedovolené přidržení rukama bránícího Jíchy a následná finální přihrávka hlavou, ze které se zakončující Popelka nemohl mýlit. Tentokrát soupeři k zisku bodů nemám důvod pogratulovat, jejich výkon nebyl lepší než ten náš,“ komentoval duel asistent trenéra Blatné Roman Remeš.