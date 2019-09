Blatná – Protivín 0:4 (0:2). 3. A. Kasík, 36. (PK) J. Vorel, 51. M. Nedvěd, 75. I. Dan.

„Stejně jako v minulém kole měl první šanci Mišiak a neproměnil ji. Z protiútoku, kdy jsme museli hrát nepochopitelně v deseti, jsme obdrželi první branku. Tu druhou pak z pokutového kopu za nefaul Motyky. Ve druhém poločase třetí po individuální chybě Sýkory a čtvrtou po sólu z půlky soupeřova hráče do otevřené obrany. Naše šance, kterých bylo opět nespočet i za stavu, kdy ještě nebylo zdaleka o zisku tří bodů pro soupeře rozhodnuto, skončily v náručí gólmana nebo mimo branku. Neproměňování šancí je nyní to, co nejvíc sráží naše mužstvo. Protivín u nás odehrál dobrý zápas a potvrdil tak současné postavení v horní části tabulky. My jsme mu ale svými individuálními chybami cestu k zisku bodů dost ulehčili,“ shrnul utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Sýkora (59. Hrádek), Šejvar (46. Čadek), Sedláček (59. Stulík), Nový – Mišiak, Motyka, Brynda (7. Prokopec), Jícha, Křivanec – Kůst (77. Zíka).