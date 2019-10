Čimelice – Blatná 2:0 (1:0). 63. M. Nekl, 91. V. Hegenbart.

„První poločas byl vcelku vyrovnaný, domácí ani my jsme se do žádné vážnější brankové příležitosti nedostali. Po změně stran už byli domácí lepší a po hodině hry nám díky svému důrazu ve vápně vstřelili první branku. My jsme po špatném vyběhnutí brankáře mohli skóre srovnat, ten nakonec svoji chybu stihl ještě napravit a míč téměř z brankové čáry vytěsnit mimo. Nemáme prostě štěstí, aby nám to tam jen tak spadlo, byť z ničeho. Být to na druhé straně, míč by se za lajnu třeba jen dokutálel. Druhá branka padla až v nastaveném čase po rohu. Domácí hrají v pohodě a zaslouženě vyhráli,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Hrádek, Šejvar, Motyka, Nový – Mišiak (63. Říha), Prokopec (46. Brynda), Sedláček, Kůst (46. Sýkora), Jícha – Čadek (75. Míka).