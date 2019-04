Tentokráte za remízu 1:1 s Viktorií Jirny.

Přitom s týmem, jehož barvy hájí řada exligových hráčů, podali Jihočeši solidní výkon a hlavně za druhou půli by si už konečně doma vyhrát asi zasloužili. „Abychom však uspěli, museli bychom se kromě toho, že jsme drželi balon, dostat i do většího počtu příležitostí," držel se při hodnocení duelu při zemi trenér Pavel Malura a připomněl, že ty šance jeho hráči měli jen dvě či tři. „Až takový šlágr to zase nebyl," krčil rameny.

V čemž zřejmě měl pravdu, neboť domácí s několika pendly (Křížek, Novák, Machovec, Linhart, Rýdel) se do přestávky spíš trápili. „Kdyby ale hned na začátku Wermke využil svou tutovku, mohl se zápas vyvíjet jinak," zmínil domácí kouč velkou šanci, do níž se v 5. minutě dostal Wermke, jenž běžel sám na bránu hostí, zkušený Bartalský jeho střelu ale vykopl. „Naopak nás může mrzet gól, který jsme dostali úplně zbytečně," připomněl Pavel Malura, že nahrávající Smrž byl při převzetí míče na pravé straně hřiště zcela sám a po jeho prudkém centru proti dorážce hbitého Mbaha neměl brankář Křížek nárok.

Ve 25. minutě mohl přidat druhý gól Kincl, jenž se řítil sám na Křížka, ten ale střelu exkanonýra Sparty reflexivně vyrazil. Čtvrt hodiny nato po Otepkově přímém kopu sice Machovec hlavou poslal míč do sítě, pomezní Benedikt ale zvedl praporek. „Nechápu, jak to mohl být ofsajd, když já hlavičkoval přes Kincla," zlobil se domácí stoper.

Po přestávce měli domácí více zry hry a po zásluze také Machovec v 76. min. po Otepkově rohu pěknou ranou z voleje vyrovnal. Krátce předtím jeho dělovku Bartalský reflexivně vyrazil a se stěstím si v samém závěru poradil i s tvrdou ranou Wermkeho . „Právě pro ty mladé kluky tato soutěž je potřebnou školou," podtrhl kouč strakonické farmy Dynama a dodal: „Budeme-li mít takovou kvalitu, abychom bodovali naplno, ve třetí lize se zachráníme. A já věřím, že se budeme neustále zlepšovat, že růst kvality potvrdíme teď také venku a že si zvenku nějaké body dovezeme."

Hosté po půli sázeli na brejky, ale Křížek v bráně Kincla i Szaba výborně vychytal.

Smůlu měl Funda, jenž musel hned v úvodu střídat. „Měl problémy s kolenem, ale chtěl zkusit, zda to půjde. Už při roz- cvičce bylo jasné, že ne, protože se ale nově dá střídat pět hráčů, bylo zbytečné přepisovat celý zápis," pragmaticky zdůvodnil brzké střídání Pavel Malura.





SK Strakonice 1908 – Viktorie Jirny 1:1 (0:1)





Branky: 76. Machovec – 20. Mbah. ŽK: Dubský. Diváci: 70. Rozhodčí: Langer – Poživil, Benedikt.

Strakonice: Křížek – Dvořák, Novák, Machovec, Funda (5. Lerch) – Staněk (70. Němec), Rakovan, Rýdel, Otepka, Wermke – Linhart.





Druholigoví Jihočeši v televizi!





Vzhledem k tomu, že I. liga má o víkendu volno, zařadila Česká televize do programu přímých přenosů o víkendu dva druholigové zápasy – a v obou případech jde o utkání jihočeských týmů: v sobotu Pardubice – Dynamo ČB (10.15) a v pondělí Zlín – Táborsko (18.10).