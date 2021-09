Mirovice – Trhové Sviny 4:0 (1:0). 28. J. Císař, 57. M. Štochl, 69. V. Jelínek, 78. J. Mašek.

Břetislav Mikeška, Mirovice: „Do zápasu jsme vstupovali s velkou pokorou, protože soupeř ještě neprohrál a my získali pouhý bod za domácí remízu s Planou. I když fotbal předvádíme dost kvalitní, chybí nám klid v zakončení gólový šancí. Soupeř v prvních patnácti minutách ukazoval našim hráčům, jak se asi fotbal od začátku má hrát a kluci mi připadali jako kdyby čekali na první gól jako to bylo v Kaplici. Z našeho náhodného protiútoku šel Matěj Štochl sám na hostujícího brankáře, kterého obešel, ale na brankové čáře vykopl míč gólmanův spoluhráč. Tato chvíle naše hráče nakopla a začali jsme soupeře přehrávat. Asi ve třicáté minutě kluci rozjeli akci po pravé straně hřiště, přišel centr na nabíhajícího Císaře a ten uklidil míč poprvé do sítě. I přes další šance domácích skončil poločas přívětivým skóre pro hosty 1:0. Do druhého poločasu jsem čekal větší tlak hostí, ale ten se nekonal. Asi po deseti minutách rozvlnil síť náš kanonýr Matěj Štochl. Hosté v podstatě nikterak neubližovali, a tak z mnoha šancí propálil hostujícího gólmana střídající Venca Jelínek. Znovu jsme pokračoval v naší nemohoucnosti dát gól, až opět střídající Honza Mašek dal svůj první gól v barvách Mirovic. Od této chvíle se hra vyrovnala, trenér Mirovic prostřídal všechny hráče z lavičky a zápas se v poklidu dohrál. Zasloužená výhra Mirovic, kluci předvedli kvalitní výkon a potěšili naše fanoušky.“

Semice – Planá u ČB 1:2 (0:1). 90. J. Forman – 26. vlastní D. Šourek, 51. P. Šteyer.

Marcel Nousek, trenér Semic: „Prohra s Planou nás hodně mrzí, zvláště na domácí půdě. Ale sportovně musím uznat, že jsme si nezasloužili vyhrát, protože jsme podali hodně špatný výkon. Soupeř byl více při chuti a měl větší vůli zvítězit. Musíme se z toho oklepat a do příštích zápasů o hodně víc přidat.“

Čkyně – Netolice 4:0 (1:0). 24. a 77. J. Rataj, 51. M. Novotný, 83. (PK) V. Turek.

Jan Děd, trenér SK Čkyně: „Druhé domácí utkání jsme zvládli. Nebylo to ale nic jednoduchého. Navíc jsme museli trochu změnit posty pro vynucená zranění. Opět jsme měli trochu problémy s přebíráním hráčů. Tohle bylo o špatné komunikaci mezi obranou, záložní a útočnou řadou. Toto musíme zlepšit. Pak to vypadá, že jsme zbytečně všude druzí a nervujeme se. Uklidnil nás trochu první gól Honzy Rataje. Už první jeho šance volala po gólu, ale skončila těsně vedle tyče . Při druhé už nezaváhal. V záloze pak začal hodně pracovat Michal Novotný a před koncem poločasu naservíroval Honzovi Pešlovi gólovou hlavičku, když si krásně naběhl na zadní tyč. Tady se ale zaskvěl hostující gólman a šanci zázračně chytil. Do druhého poločasu nastoupil po velké pauze Imra Pinke na svoje místo v obraně a nevedl si špatně. Postupně jsme přidali pracovitostí další góly a zaslouženě vyhráli. Momentálně u nás panuje dobrá nálada a všichni včetně lavičky, ze které bohužel může nastoupit jen pět střídajících, i když by si to zasloužili všichni. Velký dík opět patří našim fanouškům, kteří vytvořili skvělou kulisu."

Radek Varyš, trenér Netolic: „Byl to náš už druhý špatně odehraný zápas v řadě. Nikomu se moc nedaří a vypadá to, že v týmu chybí pohoda. Na tréninku je vše v pořádku, kluci makají, ale přijde zápas a všechno je jinak. Náš tým působil odevzdaným dojmem. Musím přiznat, že někteří naši hráči by se měli nad svým přístupem zamyslet!!! Čkyně po zásluze vyhrála, gratuluji k vítězství, je vidět, že tady fotbalem žijí. Rozhodčí zápas zvládli skvěle.

Vimperk – Strunkovice 1:5 (0:3). 86. V. Chvosta – 17. a 41. R. Žurek, 33. a 52. A. Kadlec, 89. J. Žurek.

Miroslav Mottl, předseda Blaníku Strunkovice: „Po skvělém výkonu dal Blaník zapomenout na loňské poslední předcovidové vystoupení a vrátil Vimperku prohru. Těžko vyzdvihnout někoho, všichni hráli dobře i jako tým.

Nová Ves – Prachatice B 6:1 (2:1). 27. T. Novák, 30. M. Markes, 53., 56. a 85. M. Fatura, 89. (PK) M. Bartizal – 4. T. Kovář.

Petr Bízek, trenér Tatranu Prachatice B: „Hrálo se spíše vodní pólo než fotbal. Vyhrál zkušenější tým. První půle z naší strany nebyla špatná.

Vodňany – Kaplice 2:1 (1:0). 20. (PK) J. Moravec, 47. (PK) T. Lorenc – 55. F. Štěpánek.

Karel Handšuh, předseda FK Vodňany: „Utkání velmi dobré úrovně. Domácí po utkání v Plané přišli o stopera Brože a obránce O. Benedikta. V 10. minutě odstoupil zraněný Píša. I s tímto hendikepem hráli zodpovědně a soupeře na dostřel vlastní branky nepouštěli. Tlačili se do obrany hostů a po faulu ve vápně proměnil zaslouženě Moravec penaltu. Hned v úvodu druhého poločasu pronikl do vápna hostů L. Benedikt, kterého hostující obránce zastavil pouze za cenu faulu. Druhou penaltu proměnil s přehledem Lorenc. Když musel v polovině poločasu odejít pro zranění i Moravec, bylo na domácí straně už mnoho mladíků a hosté se začali prosazovat. Také se jim podařilo snížit na 2:1. Začali stupňovat tlak na branku domácích, ale ti přečkali i pětiminutové nastavení a zasloužené vítězství (hlavně za první poločas) udrželi.