Branky: 36. Šefčík, 45. Šefčík /11/ - 55. Hozman vlastní

Junior B: P. Moudrý - Smola /46. Novák/, J. Baloušek, Šefčík, Máška, Hozman, Vondrák /62. Peroutka/, Děd, Šimák, Benedikt a Tipanic. Bělčice: Dražan - Zeman, Hevara, Krameš /70. L. Mach/, Vejšický /81. Fiala/, Hrkel, A. Ježek, Páca, Houda /46. V. Mach/ a Vrbský /46. T. Ježek/.

"Zápas jsme nezačali vůbec dobře, nedařila se nám kombinace a zbytečně jsme ztráceli baln po nevynucených chybách. Hosté hrozili dlouhými nákopy, ale naše obrana v čele s dobře chytajícím dorostencem Moudrým si bez vážnějších problémů věděla rady. Naše hra se zlepšila až od 30. minuty. Po pěkných kombinacích začaly přicházet gólové šance. Ve 35. minutě se po centru z pravé strany dostal do zakončení Ševčík – 1:0. Ve 45. minutě byl ve vápně faulován Tipanic a nařízenou penaltu Ševčík proměnil - 2:0. Druhý poločas začal z naší strany aktivně. Bohužel po našich neproměněných šancích přišel trest. V 55. minutě nešťastný vlastní gól Hozmana – 2:1. Hosté začali být více aktivní, ale na vyrovnávací branku to nestačilo. Jelikož nedokážeme proměnit velké množství šancí, byl to boj až do konce. Nejlepší hráči z řad Junioru byli Benedikt, Ševčík," komentoval utkání trenér béčka Strakonic Martin Linhart.

Autor: Jan Malířský